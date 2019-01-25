مجلس أبوظبي الرياضي يعلن شراء جميع التذاكر المتبقية لمباراة الإمارات وقطر وإهداءها لجمهور “الأبيض”

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي شراء جميع التذاكر المتبقية لمباراة منتخب الإمارات المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019 وإهداءها لجمهور الإمارات.

وقال مجلس أبوظبي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، يوم الجمعة:”بتوجيهات نهيان بن زايد، مجلس أبوظبي الرياضي يعلن شراء جميع التذاكر المتبقية لمباراة منتخبنا المقبلة في نصف النهائي ويهديها لجمهور الإمارات الوفي”.

وأضاف:”توزيع التذاكر في مقر المجلس بدءًا من يوم الأحد الموافق 27 يناير من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً”.

بتوجيهات #نهيان_بن_زايد#مجلس_أبوظبي_الرياضي يعلن شراء جميع التذاكر المتبقية لمباراة منتخبنا القادمة في نصف النهائي ويهديها لجمهور #الإمارات الوفي.

توزيع التذاكر بمقر المجلس بدءاً من يوم الأحد الموافق 27 يناير من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً https://t.co/sJqxSZQvWr — مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) January 25, 2019

وأحرز علي مبخوت هدفًا خلال الشوط الثاني، ليقود الإمارات للفوز 1-صفر على أستراليا حاملة اللقب والتأهل إلى قبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وقدَّم المنتخب الإماراتي أداءً دفاعيًا حماسيًا، وتحلّى بالصبر في الهجوم، حتى استغل مبخوت خطأ دفاعيًا من ميلوش ديجنيك ليسجل في الدقيقة 68.

وصمدت الإمارات، مدعومة بمشجعين متحمسين في استاد هزاع بن زايد في العين، أمام هجوم شرس من أستراليا في الدقائق الأخيرة، لتضرب موعدًا في الدور قبل النهائي مع قطر التي هزمت كوريا الجنوبية 1-صفر، في مباراة أخرى في دور الثمانية، في وقت سابق اليوم، في أبوظبي.