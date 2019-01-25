عبدالرحمن محمد محلل قنوات دبي الرياضية يسقط مغشيًا عليه على الهواء (فيديو)

سقط الكابتن القدير عبدالرحمن محمد، محلل قنوات دبي الرياضية، مغشيًا عليه خلال معرض تحليله لمباراة الإمارات ضد أستراليا، والتي فاز فيها “الأبيض” بهدف نظيف وتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019.

ودخل عبدالرحمن في نوبة بكاء بعد الفوز، قائلًا: “في النهاية حصلنا المهم وصعدنا لدور الـ4 بالروح والعزيمة والتضحية والإرادة، شكرًا لعيال زايد”، قبل أن يصمت ويضع يديه على رأسه ويوضح للإعلامي عدنان حمد أنه يشعر بدوار شديد، ثم سقط من على كرسيه.

عبد الرحمن محمد يبكي متأثرا بانتصار منتخبنا على نظيره الأسترالي وتأهله لنصف نهائي #كاس_اسيا pic.twitter.com/GX10VLTzvJ — UAE News Sport (@action_news) January 25, 2019

من جانبه، قال مشعل القحطاني، مذيع ومدير الأخبار بقنوات دبي الرياضية، عبر حسابه على تويتر: “لمن يسأل عن محلل قنوات دبي الرياضية الكابتن القدير عبدالرحمن محمد، والذي سقط على أرض الأستوديو قبل قليل، نتيجة حالة إغماء.. أبشركم أنه الآن في حالة مستقرة ويتم نقله للمستشفى .. دعواتنا جميعًا له بالشفاء العاجل بإذن الله”.

لمن يسأل عن محلل قنوات دبي الرياضية الكابتن القدير عبدالرحمن محمد والذي سقط على أرض الأستوديو قبل قليل نتيجة حالة إغماء .. أبشركم أنه الآن في حالة مستقرة ويتم نقله للمستشفى .. دعواتنا جميعاً له بالشفاء العاجل بإذن الله — مشعل القحطاني ???????? (@meshalalkahtani) January 25, 2019

وأحرز علي مبخوت هدفًا في الشوط الثاني، ليقود الإمارات للفوز 1-صفر على أستراليا حاملة اللقب والتأهل إلى قبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم، اليوم الجمعة.

لحظة سقوط عبدالرحمن محمد بعد بكاءه ????????❤️❤️❤️ pic.twitter.com/39OuRjE7hN — UAE News Sport (@action_news) January 25, 2019

وقدم المنتخب الإماراتي أداءً دفاعيًا حماسيًا، وتحلى بالصبر في الهجوم، حتى استغل مبخوت خطأ دفاعيًا من ميلوش ديجنيك ليسجل في الدقيقة 68.

وصمدت الإمارات، مدعومة بمشجعين متحمسين في استاد هزاع بن زايد في العين، أمام هجوم شرس من أستراليا في الدقائق الأخيرة، لتضرب موعدًا في الدور قبل النهائي مع قطر التي هزمت كوريا الجنوبية 1-صفر، في مباراة أخرى في دور الثمانية، في وقت سابق اليوم، في أبوظبي.

ألف سلامة للكابتن عبدالرحمن محمد إثر سقوطه في ستوديو #منصة_اسيا سليمة ان شاء الله ????????@dubaisportstv pic.twitter.com/Mh2GsBmzRN — عبدالله السعدي (@abdallahalsadi1) January 25, 2019

وقال راشد أميري، نائب المدير التنفيذي لقنوات دبي، في تصريحات للقناة: “نطمئن الكل، هي حالة إغماء بسيطة وحالته الصحية جيدة”.