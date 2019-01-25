بعد هدفه في مباراة الإمارات وأستراليا.. علي مبخوت هداف العرب التاريخي في بطولات كأس آسيا

بعد هدفه في مباراة الإمارات وأستراليا.. علي مبخوت هداف العرب التاريخي في بطولات كأس آسيا

المصدر: فريق التحرير

نجح علي مبخوت، هداف المنتخب الإماراتي، بإحرز هدف التقدم في مرمي المنتخب الأسترالي في المباراة المقامة بينهما حاليًا ضمن دور الـ8 لبطولة كأس أمم آسيا 2019، ليصبح بذلك هداف العرب التاريخي في كأس آسيا.

ونشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم صورة لمبخوت على “تويتر” وهو يحتفل بهدفه معلّقًا:”هداف العرب التاريخي في #كأس_آسيا.. الله عليك يا فخر العرب”.

وأصبح المهاجم الإماراتي هداف العرب التاريخي في بطولات كأس آسيا بـ 9 أهداف، متفوقًا على الكويتي جاسم الهويدي، ويونس محمود (8 أهداف).

يذكر أن الفائز بالمباراة سيواجه قطر في الدور قبل النهائي يوم الاثنين المقبل، بينما يجمع نصف النهائي الآخر اليابان مع إيران.

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