بعد هدفه في مباراة الإمارات وأستراليا.. علي مبخوت هداف العرب التاريخي في بطولات كأس آسيا

نجح علي مبخوت، هداف المنتخب الإماراتي، بإحرز هدف التقدم في مرمي المنتخب الأسترالي في المباراة المقامة بينهما حاليًا ضمن دور الـ8 لبطولة كأس أمم آسيا 2019، ليصبح بذلك هداف العرب التاريخي في كأس آسيا.

ونشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم صورة لمبخوت على “تويتر” وهو يحتفل بهدفه معلّقًا:”هداف العرب التاريخي في #كأس_آسيا.. الله عليك يا فخر العرب”.

هداف العرب التاريخي في #كأس_آسيا! الله عليك يا فخر العرب ???? pic.twitter.com/0LluvZhkVs — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) January 25, 2019

وأصبح المهاجم الإماراتي هداف العرب التاريخي في بطولات كأس آسيا بـ 9 أهداف، متفوقًا على الكويتي جاسم الهويدي، ويونس محمود (8 أهداف).

#كأس_آسيا2019: هدف ⚽️ علي مبخوت يستفيد من خطأ دفاعي كارثي ويهدي الأسبقية للأبيض الإماراتي ???????? الإمارات 1 أستراليا 0#beINAFC pic.twitter.com/hXG9NoiFZY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 25, 2019

يذكر أن الفائز بالمباراة سيواجه قطر في الدور قبل النهائي يوم الاثنين المقبل، بينما يجمع نصف النهائي الآخر اليابان مع إيران.