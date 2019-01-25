القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وأستراليا اليوم في كأس آسيا 2019

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يسعى المنتخب الإماراتي صاحب الضيافة للإطاحة بحامل اللقب، وسط طموحات كبيرة للمنتخبين من أجل بلوغ دور الأربعة بالبطولة القارية.