القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وأستراليا اليوم في كأس آسيا 2019

يتابع عشاق الكرة العربية والآسيوية الصدام المرتقب بين منتخب الإمارات وضيفه أستراليا في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.
ويسعى المنتخب الإماراتي صاحب الضيافة للإطاحة بحامل اللقب، وسط طموحات كبيرة للمنتخبين من أجل بلوغ دور الأربعة بالبطولة القارية.
لم يعرف منتخب الإمارات الفوز على نظيره الأسترالي خلال 5 مواجهات جمعتهما، بدأت بمباراة ودية يوم 5 يناير 2011 وتعادلا دون أهداف، ثم تقابلا يوم 10 أكتوبر 2014 وديًا وتعادلا بنفس النتيجة.
ولعب المنتخبان في نصف نهائي كأس آسيا 2015 وفاز المنتخب الأسترالي بنتيجة 2-0، وفي تصفيات كأس العالم 2018 تفوقت أستراليا ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0 و2-0، وهو ما يعني أن المنتخب الإماراتي لم يعرف هز شباك نظيره الأسترالي خلال المواجهات الخمس.
القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وأستراليا
وتذاع المباراة عبر قنوات: (-beIN SPORTS MAX 2 HD AR – Alkass EXTRA TWO HD – beIN SPORTS MAX 1 HD – ARAlkass EXTRA One HD)، بصوت المعلقين: حفيظ دراجي وسمير اليعقوبي.