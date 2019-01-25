كل ما تريد معرفته عن مباراة الإمارات وأستراليا في كأس آسيا 2019

يتابع عشاق الكرة العربية والآسيوية الصدام المرتقب بين منتخب الإمارات وضيفه أستراليا في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

ويسعى المنتخب الإماراتي صاحب الضيافة للإطاحة بحامل اللقب وسط طموحات كبيرة للمنتخبين من أجل بلوغ دور الأربعة بالبطولة القارية.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة الإمارات وأستراليا:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات على ملعب “هزاع بن زايد” بنادي العين الإماراتي.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1و2 والكأس إكسترا 1و2 بصوت المعلقين حفيظ دراجي وسمير اليعقوبي.

تاريخ المواجهات

لم يعرف منتخب الإمارات الفوز على نظيره الأسترالي خلال 5 مواجهات جمعتهما بدأت بمباراة ودية يوم 5 يناير 2011 وتعادلا دون أهداف ثم تقابلا يوم 10 أكتوبر 2014 ودياً وتعادلا بنفس النتيجة.

ولعب المنتخبان في نصف نهائي كأس آسيا 2015 وفاز المنتخب الأسترالي بنتيجة 2-0 وفي تصفيات كأس العالم 2018 تفوقت أستراليا ذهاباً وإياباً بنتيجة 1-0 و2-0 وهو ما يعني أن المنتخب الإماراتي لم يعرف هز شباك نظيره الأسترالي خلال المواجهات الخمسة.

مشوار المنتخبين

احتل منتخب الإمارات صدارة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط بعد الفوز على الهند بثنائية دون رد والتعادل مع البحرين وتايلاند بنفس النتيجة 1-1 ، وتخطى الأبيض عقبة قيرغيزستان في دور الستة عشر بنتيجة 3-2 بعد الاستمرار لمدة 120 دقيقة.

واحتل منتخب أستراليا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بعد الخسارة أمام الأردن بهدف نظيف والفوز على فلسطين بنتيجة 3-0 وسوريا بنتيجة 3-2 ثم تخطي عقبة أوزبكستان بدور الستة عشر بضربات الترجيح بعد التعادل دون أهداف.

خبرة زاكيروني وسلاح الجماهير

يراهن المنتخب الإماراتي على خبرة مدربه الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني القدير وأيضاً سلاح الجمهور المتحمس لمساعدة الأبيض في العبور لدور الأربعة كخطوة في طريق تحقيق اللقب الآسيوي.

يرى بدر رجب، المستشار الفني لنادي الجزيرة الإماراتي لقطاع الناشئين ، في حديثه لـ”إرم نيوز” أن المنتخب الإماراتي سيكون لديه سلاح ذو حدين وهو الحضور الجماهيري المكثف قد يكون بالنسبة له عامل ضغط والأرجح أنه سيكون عامل دعم مؤكداً أن خبرة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر وتأهيلهم نفسياً بالصورة المطلوبة سيكون أمر مهم لتجاوز عقبة أستراليا.

وأبدى رجب ثقته في قدرات لاعبي الإمارات رغم الظروف الفنية الصعبة مع غياب عمر عبد الرحمن “عموري” العقل المفكر عن البطولة إلا أن المنتخب استطاع أن يتخطى منافسيه ببراعة موضحاً أن مواجهة أستراليا تحتاج لانضباط والتزام تكتيكي أكثر من أي شئ آخر.

يعتمد منتخب الإمارات على وجود حارسه الموهوب خالد عيسى وأمامه الرباعي إسماعيل أحمد وفارس جمعة وبندر الأحبابي والحسن صالح في خط الدفاع، ويراهن زاكيروني على لاعب الارتكاز صاحب المجهود الوافر علي سالمين وبجواره الثنائي عامر عبد الرحمن وخلفان مبارك.

ويقود الهجوم علي مبخوت وخلفه خميس إسماعيل وإسماعيل مطر اللاعب المخضرم والقائد المتميز.

أسلحة الكنغر

يتسلح جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب أستراليا بخبرات لاعبيه وقدراتهم البدنية وتنظيمهم رغم غياب أبرز نجومه توم روجيك إلا أنه يعتمد على طريقة 4-2-3-1 التي تمنحه الاستحواذ.

ويعتمد أرنولد على الحارس ماثيو رايان وأمامه الرباعي ميل ديجينيك وترينت ساينسبري ورايان جرانت وعزيز بيهيتش في خط الدفاع ويلعب بمارك ميليجان وجاكسون إيرفين وماسيمو لوجانو في عمق الوسط بينما يلعب على الأطراف روبي كروس وأوبر ماييل ويقود الهجوم جيمي ماكلارين.