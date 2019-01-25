موعد مباراة الإمارات وأستراليا اليوم في كأس آسيا 2019

يخوض منتخب الإمارات مواجهة قوية واختبارًا صعبًا، اليوم الجمعة، أمام أستراليا في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات حاليًا.
ونجح منتخب الإمارات في عبور عقبة قيرغيزستان في دور الستة عشر للبطولة الآسيوية بصعوبة، ولكن المهمة ستكون أصعب بكل تأكيد في مواجهة حامل اللقب المنتخب الأسترالي.
وصعد المنتخب الأسترالي لهذا الدور على حساب نظيره الأوزبكي بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة (2-4).
موعد مباراة الإمارات وأستراليا
تنطلق مباراة الإمارات وأستراليا في دور الـ8 لكأس آسيا في تمام الساعة 20.00 بتوقيت أبوظبي، 19.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، 18.00 بتوقيت القاهرة.