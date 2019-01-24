مباراة الصين وإيران.. خلفان الرميثي يصطحب طفلًا إيرانيًا لمشاهدة اللقاء بعدما تاه من والديه (شاهد)

اصطحب اللواء محمد خلفان الرميثي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات، طفلًا إيرانيًا ضاع من والديه، قبيل انطلاق مباراة الصين وإيران في دور الـ8 للبطولة.

ونشر مجلس أبوظبي الرياضي صورة تجمع الرميثي بالطفل، حيث اصطحبه إلى منصة كبار الشخصيات بستاد محمد بن زايد؛ لمشاهدة اللقاء حتى يتم العثور على والديه.

وظهر الطفل في الصورة مع الرميثي في المقصورة، بوجود عدد من الشخصيات والمسؤولين المنظمين للبطولة.

موطن #التسامح يزخر بالمشاهد الإنسانية… معالي محمد خلفان الرميثي يصطحب طفل إيراني أضاع والديه عند دخول الجماهير خلال مباراة #إيران_الصين ويجلسه في منصة كبار الشخصيات بستاد محمد بن زايد لغاية وصول والده …#كأس_آسيا_الإمارات_2019 pic.twitter.com/rpkcI0f7Bw — مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) ٢٤ يناير ٢٠١٩

وتأهل المنتخب الإيراني، اليوم الخميس، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة في الإمارات.

وتغلب المنتخب الإيراني على نظيره الصيني بثلاثية نظيفة ضمن منافسات دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة القارية، لتنهي عقدة ربع النهائي الذي فشل الإيرانيون في اجتيازه ثلاث نسخ متتالية.

بذلك، سيواجه المنتخب الإيراني في المربع الذهبي نظيره الياباني، الذي فاز في وقت سابق اليوم على فيتنام بهدف نظيف.

بادر المنتخب الإيراني إلى تسجيل التقدم في الدقيقة 18 عندما استغل سردار أزمون خطأ دفاعيًا، وانطلق بالكرة ليمرر كرة هدية إلى زميله مهدي طارمي الذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة الشباك.

وفي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الصيني عن التعادل، جاءت الدقيقة 30 لتشهد الهدف الثاني لإيران عبر أزمون، حيث تم احتساب الهدف بعد لجوء حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو، والتي أكدت صحة الهدف.

ومع حلول الدقيقة 91، اختتم المنتخب الإيراني مهرجان الأهداف بتسجيله للهدف الثالث عبر كريم أنصاري فرد، لينتزع الإيرانيون بطاقة العبور للمربع الذهبي.