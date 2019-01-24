النصر الإماراتي يعلن رسميًا إعارة البرازيلي صامويل روزا إلى نادي الفجيرة

أعلن نادي النصر الإماراتي موافقته على إعارة المهاجم البرازيلي صامويل روزا إلى نادي الفجيرة لمدة 5 أشهر.

كما أعلن نادي الفجيرة بدوره عبر حسابه الرسمي على تويتر، ضم اللاعب.

وكان البرازيلي صامويل روزا قال بعد إنهاء “العميد” ارتباطه معه في الفترة الأخيرة، إن الحظ لم يحالفه مع النصر في الفترة السابقة، وكان يتطلع إلى تقديم مستوى أفضل، وعروض أجمل معه، إلا أن كرة القدم في بعض الأحيان ظالمة.

إعارة|✍????

شركة النصر لكرة القدم توافق على إعارة المهاجم البرازيلي "صمويل روزا" إلى نادي @Fuj_FC لمدة 5 أشهر.#نادي_النصر pic.twitter.com/Y1ZiDOheym — AL NASR FC (@ALNasrSC) January 24, 2019

واكتفى البرازيلي صامويل روزا بتسجيل 3 أهداف مع فريق النصر، بواقع هدفين في بطولة دوري الخليج العربي، وهدف في كأس الخليج العربي، في الفترة الممتدة لنصف موسم، منذ انضمامه إلى صفوف “العميد” في فترة الانتقالات الصيفية، بينما كانت حصيلة اللاعب التهديفية أعلى نسبيًا مع فريقه السابق حتا، حيث سجل 11 هدفًا في الموسم الماضي، و11 هدفًا في الموسم الذي قبله.