تقنية الـ(VAR) تظهر للمرة الأولى في دور الـ8 لكأس آسيا 2019 بالإمارات

تشهد بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 لكرة القدم المقامة حاليًا بالإمارات، تسجيل نقطة تاريخية وذلك اعتبارًا من انطلاق منافسات دور الثمانية غدًا الخميس، حيث يجري تطبيق نظام “حكم الفيديو المساعد” (فار) للمرة الأولى في البطولة الآسيوية.

وستكون مباراة فيتنام أمام اليابان المقرر إقامتها على ملعب استاد “آل مكتوم” في دبي، أولى المباريات التي تشهد تطبيق هذا النظام، في تاريخ البطولة الآسيوية.

ويدير المباراة الحكم الإماراتي محمد عبد الله ويساعده مواطناه محمد الحمادي وحسن المهري، والذين كانوا قد شاركوا في إدارة مباريات كأس العالم 2018 في روسيا.

ويساند الطاقم الإماراتي، الحكم الرابع مواطنهم عمار الجنيبي، علمًا أن هذا الطاقم كان قد أدار مباراة فرنسا وبيرو ضمن منافسات المجموعة الثالثة في المونديال الروسي.

وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الأربعاء، أنه جرى تعيين الحكم الأسترالي كريستوفر بيث ليكون حكم الفيديو في المباراة، ويساعده محمد تقي بن جاهاري من سنغافورة والإيطالي باولو فاليري.

وكان الاتحاد الآسيوي قد نظم ورشات عمل خاصة بتطبيق نظام فار اعتبارًا من أيلول/سبتمبر الماضي.

وتم اختبار هذا النظام خلال مباريات دور الستة عشر من البطولة القارية، وذلك في ملاعب مدينة زايد الرياضية واستاد محمد بن زايد في أبوظبي واستاد هزاع بن زايد في العين، واستاد آل مكتوم في دبي.

ومن أجل ضمان تطبيق أفضل المعايير للنظام، جرى توجيه الدعوة إلى ديفيد ايليراي المدير الفني في المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب) وبييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وماسيمو بوساكا مدير دائرة الحكام في الفيفا.