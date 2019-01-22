هدف مباراة العراق وقطر.. بسام الراوي يتقدم لـ”العنابي” (فيديو)

هدف مباراة العراق وقطر.. بسام الراوي يتقدم لـ”العنابي” (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم بسام الراوي لاعب المنتخب القطري بهدف في شباك نظيره العراقي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في دور الـ16 لكأس أمم آسيا بالإمارات.

وفي الدقيقة 61 تحصل المنتخب القطري على ضربة حرة، تصدى لها بسام وأودعها في الشباك.

ولم يسبق للمنتخبين العراقي والقطري أنْ التقيا في بطولة كأس آسيا، ولكنهما التقيا في تصفيات كأس العالم وكأس الخليج.

وحقق المنتخب العراقي لقب كأس آسيا مرة وحيدة، وكان ذلك في نسخة 2007، في حين لم ينجح منتخب قطر في إحراز اللقب.

ويلعب الفائز في المباراة مع كوريا الجنوبية.

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