البحرين تخسر أمام كوريا الجنوبية في الوقت الإضافي وتودع كأس آسيا (فيديو)

البحرين تخسر أمام كوريا الجنوبية في الوقت الإضافي وتودع كأس آسيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اهتزت شباك البحرين في الوقت الإضافي لتخسر 2-1 أمام كوريا الجنوبية، وتودع كأس آسيا لكرة القدم من دور الستة عشر باستاد راشد في دبي، اليوم الثلاثاء.

وأحرز البديل كيم جين سو هدف الفوز للمنتخب الكوري بضربة رأس في الدقيقة 107، بعد أن ألغى هدف محمد الرميحي في الشوط الثاني، تقدم فريق المدرب باولو بينتو عن طريق هوانج هي-تشان قبل الاستراحة.

وتلتقي كوريا الجنوبية في دور الثمانية مع قطر أو العراق في أبوظبي، يوم الجمعة، وفي المقابل سيشعر ميروسلاف سوكوب، مدرب البحرين، بخيبة أمل بعد أن قدم فريقه عرضًا مليئًا بالكفاح والحماس أمام منافس يفوقه بفارق 60 مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا).

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