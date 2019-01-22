البحرين تخسر أمام كوريا الجنوبية في الوقت الإضافي وتودع كأس آسيا (فيديو)

اهتزت شباك البحرين في الوقت الإضافي لتخسر 2-1 أمام كوريا الجنوبية، وتودع كأس آسيا لكرة القدم من دور الستة عشر باستاد راشد في دبي، اليوم الثلاثاء.

وأحرز البديل كيم جين سو هدف الفوز للمنتخب الكوري بضربة رأس في الدقيقة 107، بعد أن ألغى هدف محمد الرميحي في الشوط الثاني، تقدم فريق المدرب باولو بينتو عن طريق هوانج هي-تشان قبل الاستراحة.

هدف ⚽️ هوانغ تشان ينهي الانتظار ويسجل الأول لرجال البرتغالي باولو بينتو. كوريا الجنوبية 1 البحرين 0#beINAFC pic.twitter.com/GCxtmT5VIZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٢ يناير ٢٠١٩

هدف ⚽️ وأخيرا، بعد طول انتظار المنتخب البحريني يعدل النتيجة في الدقيقة الـ 76! كوريا الجنوبية 1 البحرين 1#beINAFC pic.twitter.com/qqlw33btjr — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٢ يناير ٢٠١٩

كاس امم اسيا | البحرين 1 × 2 كوريا الجنوبية | هدف الثاني كوريا الجنوبية د106 HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/NJz66ze5X1 — انا موت جديد (@OOQQ9090) ٢٢ يناير ٢٠١٩

وتلتقي كوريا الجنوبية في دور الثمانية مع قطر أو العراق في أبوظبي، يوم الجمعة، وفي المقابل سيشعر ميروسلاف سوكوب، مدرب البحرين، بخيبة أمل بعد أن قدم فريقه عرضًا مليئًا بالكفاح والحماس أمام منافس يفوقه بفارق 60 مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا).