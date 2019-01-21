منتخب الإمارات يطيح بقيرغيزستان ويتأهل لربع نهائي كأس آسيا (فيديو)

منتخب الإمارات يطيح بقيرغيزستان ويتأهل لربع نهائي كأس آسيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تأهل المنتخب الإماراتي إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019، بعد فوزه على منتخب قيرغيزستان 3/2 في دور الـ 16 من البطولة.

وكان المنتخب الإماراتي البادئ بالتسجيل عبر خميس إسماعيل، بعدما استغل كرة بعد ركلة ركنية لعبها إسماعيل مطر في الدقيقة 15.

لكن ميرلان ميرزيف أدرك التعادل لمنتخب قيرغيزستان في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

وسجل علي أحمد مبخوت الهدف الثاني للإمارات في الدقيقة 64، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من عامر عبدالرحمن.

وتعادل منتخب قيرغيزستان عبر تورسونالي روستاموف في الدقيقة 91، ليتجه المنتخبان إلى الأشواط الإضافية التي سجل فيها أحمد خليل هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة 103، ليتأهل منتخب الإمارات إلى ربع النهائي.

ويلعب منتخب الإمارات مع أستراليا في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.

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