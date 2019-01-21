القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقيرغيزستان اليوم في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

يستهدف منتخب الإمارات تخطي دور ثمن نهائي كأس آسيا 2019، واستكمال مشوار البطولة القارية التي يستضيفها على أرضه، عندما يواجه نظيره قيرغيزستان، مساء اليوم الاثنين، على استاد مدينة زايد الرياضية.

الإمارات تصدرت المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، من فوز على الهند 2-0، والتعادل أمام البحرين 1-1، وأمام تايلاند 1-1.

بينما تأهلت قيرغيزستان عن المجموعة الثالثة، ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعدما خسر مباراته الأولى أمام الصين 1-2، ومن كوريا الجنوبية 0-1، بينما فازت على الفلبين 3-1.

ويعتبر هذا اللقاء الرسمي الأول، الذي يجمع بين المنتخبين، وعليه تنتظر الإمارات أن تبدأ مشوارها بنجاح من الأدوار الإقصائية.

وتعول الإمارات على الكرة الجماعية في الأداء، وتألق نجومها، خاصة الثنائي أحمد خليل وعلي مبخوت، بينما تعتمد قيرغيزستان على تألق نجمها فيتالي لوكس، الذي سجل 3 أهداف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناتي “beIN SPORTS MAX 2 HD AR”، بتعليق حسن العيدروس، و”Alkass EXTRA TWO HD”.