بني ياس يكشف حقيقة التعاقد مع دومبيا لاعب العين

نفت شركة نادي بني ياس لكرة القدم تعاقدها مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة أو توصلها إلى أي اتفاق مبدئي مع لاعبين جدد من أجل الانضمام لما تبقى من الموسم الجاري إلى صفوف السماوي.

وقال بني ياس في بيان رسمي “ترددت للأسف الكثير من الإشاعات والأخبار العارية عن الصحة ضمن مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع الإلكترونية خلال الأيام الماضية حول تعاقد الفريق الأول لكرة القدم مع اللاعب المالي دومبيا قادمًا من نادي العين“.

وأتم النادي في بيانه: “تؤكد الإدارة أنَّ المصدر الرسمي الوحيد للنادي هو مسؤولو النادي المعروفون لدى وسائل الإعلام كافة، بالإضافة إلى مواقع التواصل الخاصة بالنادي والتي تنقل كلَّ جديد يحدث في صفوف السماوي أوَّلًا بأول”.