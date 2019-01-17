منتخب لبنان يودع كأس آسيا رغم الفوز 4-1 على كوريا الشمالية (فيديو)

ودّع منتخب لبنان كأس آسيا لكرة القدم من الدور الأول، رغم فوزه 4-1 على كوريا الشمالية في الشارقة، اليوم الخميس، لكن النتيجة لم تكن كافية لإرساله إلى دور الستة عشر ضمن أفضل أربعة فرق في المركز الثالث.

وتقدمت كوريا الشمالية عن طريق باك كوانج-ريونج بعد تسع دقائق، لكن المنتخب اللبناني رد بثلاثة أهداف عبر جورج ملكي في الدقيقة 27، وهلال الحلوة في الدقيقة 65، والقائد حسن معتوق من ركلة جزاء قبل عشر دقائق من النهاية.

وأضاع ربيع عطايا والمدافع جوان أومري فرصتين خطيرتين في الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يجعل الحلوة النتيجة 4-1 في اللعبة الأخيرة بالمباراة.

كاس امم اسيا | كوريا الشمالية 1 × 0 لبنان | هدف اول كوريا الشمالية من فاول حارس لبنان !!!!!!! ???????????? HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/s8bYP5MMzF — انا موت (@OOQQ8808) ١٧ يناير ٢٠١٩

كاس امم اسيا | كوريا الشمالية 1 × 1 لبنان | هدف التعادل لبنان د27عن طريق جورج HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/qEtIk9qFEW — انا موت (@OOQQ8808) ١٧ يناير ٢٠١٩

كاس امم اسيا | كوريا الشمالية 1 × 2 لبنان | هدف الثاني لبنان HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/0JIDH3qoBH — انا موت (@OOQQ8808) ١٧ يناير ٢٠١٩

كاس امم اسيا | كوريا الشمالية 1 × 4 لبنان | هدف الثالث و الرابع لبنان د98 HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/zIaLNNltXz — انا موت (@OOQQ8808) ١٧ يناير ٢٠١٩

وأنهى لبنان مشواره في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، لكنه فقد فرصة الصعود بسبب تفوق فيتنام في اللعب النظيف عقب تساوي الفريقين في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف التي سجلها كل منهما.

وانتزعت فيتنام، صاحبة المركز الثالث في المجموعة الرابعة، آخر البطاقات الأربع لأفضل فرق تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وتصدرت قطر المجموعة الخامسة بسجل مثالي بلغ تسع نقاط من ثلاث مباريات، عقب فوزها 2-صفر على السعودية، التي احتلت المركز الثاني، في مباراة أخرى في التوقيت نفسه في أبوظبي.