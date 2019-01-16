منتخب العراق يتعادل سلبيًا مع إيران وينتظر قطر أو السعودية بدور الـ16 لكأس آسيا

تعادل منتخب العراق دون أهداف مع إيران ليظل في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة اليوم الأربعاء، ويصبح على موعد مرتقب مع السعودية أو قطر في دور الستة عشر في كأس آسيا لكرة القدم.

وضمن العراق وإيران التأهل بعد الفوز في أول جولتين، وكانت هذه المواجهة لتحديد متصدر المجموعة فقط، وحسمت إيران القمة بفارق الأهداف لتدفع العراق إلى صدام عربي في الدور الثاني.

وسيلعب العراق مع متصدر المجموعة الخامسة، وستحتفظ قطر بالقمة لو فازت أو تعادلت مع السعودية التي ستخوض إعادة لنهائي كأس آسيا 2007 مع منتخب “أسود الرافدين” لو انتصرت على القطريين.

أما إيران فستجد نفسها في طريق أسهل في دور الستة عشر، وستلعب مع منتخب يحتل المركز الثالث في مجموعته.

ويتأهل أول فريقين إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث بالمجموعات الست.

ورغم التأهل المبكر دخل العراق بالتشكيلة الأساسية، وحاول الفوز على إيران لاستكمال المسابقة في طريق أقل صعوبة.