كأس آسيا 2019 الإمارات تحطم الأرقام القياسية

كسرت بطولة كأس أمم آسيا 2019 المقامة حاليًا في الإمارات، الأرقام القياسية الرقمية، التي تحققت في النسخة الماضية من البطولة القارية في أستراليا، وذلك خلال أسبوع واحد فقط من بدء منافسات النسخة الحالية، والتي انطلقت في 5 يناير (كانون الثاني) الجاري، وتستمر حتى الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وحصدت القنوات المختلفة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حتى الآن، إجمالي 122 مليون متابعة منذ بدء منافسات البطولة القارية في الإمارات، وتستمر المتابعة في الارتفاع كل يوم مع المزيد والمزيد من الإثارة، مع أكبر نسخة لكأس آسيا عبر تاريخها من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للاتحاد الآسيوي.

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن صفحة كأس آسيا على “فيسبوك” سجلت متابعة ما يقرب من 40 مليون شخص، في الوقت الذي سجل فيه حساب البطولة على إنستغرام أكثر من 49 مليون مشاركة للصور، التي التقطت خلال منافسات البطولة الحالية.

كذلك تواصل مقاطع الفيديو جذب الانتباه، إذ سجلت أكثر من 7.9 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، لمشاهدة إجمالي 14.1 مليون دقيقة من المحتوى، وشاهد أكثر من 1.5 مليون مشاهد عربي مقاطع الفيديو عبر حساب الاتحاد الآسيوي على تويتر.

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتو ويندسور جون: “من الواضح أننا قمنا بتنمية مجتمعنا الرقمي في السنوات الأربع الماضية، والآن يتم رؤية المكافأة بأرقام قياسية في حسابات كأس آسيا الرسمية، وهذه الأرقام الهائلة تم تحقيقها خلال أسبوع واحد فقط منذ بداية منافسات البطولة القارية في الإمارات”.

وأضاف: “تعزز هذه الأرقام الكبيرة رؤية ورسالة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتواصل بشكل أفضل مع جماهيرنا المتحمسين من خلال تنظيم بطولات عالية المستوى للاعبينا وفرقنا، وتأكيد مكانة وأهمية بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي لا يمكن إنكارها”.