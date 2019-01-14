ماذا قال ألبرتو زاكيروني بعد ضمان منتخب الإمارات صدارة المجموعة الأولى بكأس آسيا 2019؟

تأهل منتخب الإمارات صاحب الأرض إلى دور الـ 16، في كأس آسيا 2019، بعد تصدر المجموعة الأولى لكن دون إقناع الكثير من المشجعين لذا سينتظر المدرب ألبرتو زاكيروني المزيد من لاعبيه.

وتعادل منتخب الإمارات 1/1 مع تايلاند، الاثنين، ليحتفظ بالصدارة ويرفع رصيده إلى 5 نقاط بعد الفوز 2/0 على الهند، والتعادل 1/1 في افتتاح كأس آسيا أمام البحرين.

وقال زاكيروني عبر مترجم للصحفيين: “بخصوص الأداء في 3 مباريات المنتخب الإماراتي تحكم في المباريات وحصل على نسبة استحواذ عالية مقارنة بالمنتخبات المنافسة”.

وتقدم علي مبخوت بهدف مبكر للإمارات بعد 7 دقائق، بينما أدرك تايلاند التعادل بواسطة تيتيان بوانجان قرب نهاية الشوط الأول بعد ارتباك دفاعي.

وقال المدرب الإيطالي: “قدّمنا أداءً أفضل أمام الهند لكن اليوم كنت أنتظر تطورًا في الأداء وبدأنا بشكل جيد لكن بعد ذلك تراجعنا عقب تعادل تايلاند ولم نستغل عاملي الأرض والجمهور”.

“أدرك أن الجمهور ليس راضيًا ونأمل أن نقدم أداء أفضل في المباريات المقبلة ونستغل عاملي الأرض والجمهور.. لدينا حلول وسنستغلها في المباريات المقبلة”.

وأعلن المنظمون حضور حوالي 18 ألف متفرج في استاد هزاع بن زايد، البالغة سعته 25 ألف متفرج، بينما ظهرت الكثير من المدرجات فارغة.

وقال زاكيروني: “لا أدري لماذا لم تحضر الجماهير (بكثافة)”.

وأضاف “لا ننسى مساندة الجماهير في أبوظبي في أول مباراتين. لم يمتلئ الملعب لكن دائمًا كانت خلفنا الجماهير الإماراتية واليوم حظينا بدعم أيضًا”.

ولم يتحدد منافس الإمارات المقبل في دور الـ 16 لكنها ستلعب بكل تأكيد ضد فريق يحتل المركز الثالث في إحدى المجموعات الأخرى.

وقال المدرب الإيطالي: “لم يخطر ببالي التفكير في المنافس في دور الـ 16 لكن همي الوحيد أداء منتخب الإمارات وتطوره”.

“صحيح اليوم كنت أنتظر أداء أفضل خاصة بعد بداية جيدة لكن همي الوحيد أن يتطور أداء الفريق تدريجيًا ويكون حاضرًا بقوة ويسعد الجماهير الإماراتية في دور الـ16”.