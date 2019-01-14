ترتيب مجموعة الإمارات والبحرين‎ بعد نهاية الدور الأول‎ (صورة)

انتهت مباريات دور المجموعات للمجموعة الأولى بتعادل المنتخب الإماراتي 1/1 مع تايلاند، في حين انتزع المنتخب البحريني فوزًا قاتلًا على الهند لينتصر 1/0.

وتقدم علي مبخوت للإمارات في الدقيقة السابعة، لكن ثايتفان بوانغشان تعادل للهند في الدقيقة 41.

ورفع التعادل رصيد منتخب الإمارات إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، وسيلاقي ثالث المجموعة C، أو D، أو E في دور الـ 16.

وسجل جمال راشد هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 91، ليحقق المنتخب البحريني فوزه الأول، ويصعد إلى دور الـ 16 وفي رصيده 4 نقاط.

وبنهاية الدور الأول يتصدر المنتخب الإماراتي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، ثم يأتي المنتخب التايلاندي وفي رصيده 4 نقاط.

ويأتي المنتخب البحريني في المركز الثالث بـ 4 نقاط أيضًا، أما المنتخب الهندي فيتذيل ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط.