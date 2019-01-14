تشكيلة مباراة الإمارات وتايلاند في كأس آسيا 2019 (صورة)

تشكيلة مباراة الإمارات وتايلاند في كأس آسيا 2019 (صورة)

المصدر: فريق التحرير

أعلن المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب الإماراتي تشكيلة الأبيض لمواجهة تايلاند، في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات.

ويملك الأبيض الإماراتي 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، وقد ضمن التأهل إلى الدور المقبل، لكن الفوز يعني ضمان الصدارة.

وكان المنتخب الإماراتي تعادل 1/1 مع البحرين، ثم تغلب 2/0 على الهند.

وجاءت تشكيلة الإمارات على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: خليفة مبارك غانم، وإسماعيل أحمد، والحسن صالح، ومحمد أحمد.

الوسط: ماجد حسن، وعلي حسن سالمين، وخلفان مبارك الرازي.

الهجوم: بندر محمد الأحبابي، وإسماعيل الحمادي، وعلي أحمد مبخوت.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع