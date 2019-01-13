نادي النصر الإماراتي يعلن رحيل ثلاثي أجنبي

أعلن نادي النصر الإماراتي الاستغناء عن خدمات الثُلاثي كاباي، وروزا، وماركينوس، ووجه لهم الشكر على الفترة التي ارتدوا فيها قميص العميد.

وغرد حساب نادي النصر على تويتر :”شركة النصر لكرة القدم تستغني عن خدمات الثُلاثي كاباي وروزا وماركينوس، وتشكر اللاعبين الثلاثة على الفترة التي ارتدوا فيها قميص العميد.”.

وأعلن النصر، رسميًا صباح اليوم، عن ضمه اللاعب التشيلي روني فرنانديز مُعارًا من الفيحاء السعودي لمدة 5 أشهر.

وكشف النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم الأحد، عن توقيعه مع روني، قائلًا: “مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي يشكر إدارة نادي الفيحاء على تسهيل إعارة اللاعب “روني فرنانديز، مؤكدًا على عمق وقوة العلاقة بين الأندية السعودية والإماراتية”.وكان مجلس إدارة نادي الفيحاء قد جدد عقد فرنانديز، لمدة عام إضافي حتى يوليو عام 2021، قبل أن يقوم بإعارته للنصر.

وكان المهاجم التشيلي روني فرنانديز، صاحب الـ28 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء صيف العام 2017، قادمًا من بوليفار البوليفي لمدة 3 سنوات.

وتألق روني فرنانديز بشكل لافت مع الفيحاء، وتمكن من حصد لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، وشارك في 13 مباراة هذا الموسم بمعدل 1163 دقيقة، ونجح في تسجيل 3 أهداف.