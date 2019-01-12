تقارير.. أندية إماراتية تتنافس للتعاقد مع علي مدن لاعب منتخب البحرين

أفادت تقارير صحفية إماراتية، السبت، أن أندية محلية تتنافس للتعاقد مع علي مدن لاعب المنتخب البحريني، المشارك في كأس الأمم الآسيوية 2019، التي تستضيفها الإمارات.

وكتب الحساب الرسمي لقناة “الشارقة” على موقع “تويتر”: “حصريًا.. علي مدن لاعب المنتخب البحريني يتلقى عدة عروض من أندية دوري الخليج العربي بعد ظهوره اللافت أمام الإمارات”.

وشارك علي مدن 90 دقيقة في مباراة البحرين والإمارات في افتتاح مباريات البطولة، السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1/1، ثم شارك 79 دقيقة في خسارة البحرين 0/1 أمام تايلاند في الجولة الثالثة.

ويلعب منتخب البحرين مع الهند في الجولة الثالثة من البطولة ويأمل في التأهل إلى الدور الثاني.