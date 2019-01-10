منتخب الإمارات يحقق فوزه الأول بتغلبه على الهند في كأس آسيا 2019 (فيديو)

حقق المنتخب الإماراتي فوزه الأول في كأس الأمم الآسيوية، بفوزه 2/0 على الهند، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى.
وجاء هدف المباراة الأول عبر خلفان مبارك الرازي في الدقيقة 41 بتسديدة قوية من داخل المنطقة، بعد تمريرة من علي مبخوت.
وكان المنتخب الهندي قريبًا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 11، بعدما سدد آشيكي كورونيان كرة قوية، لكن الحارس خالد عيسى أبعدها ببراعة.
وكاد إسماعيل الحمادي أن يعزز تقدم الإمارات، بتسديدة بيمناه، لكن الكرة اصطدمت بالقائم الأيسر في الدقيقة 74.
وعزز علي أحمد مبخوت تقدم الإمارات بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 88.
ورفع الفوز رصيد منتخب الإمارات إلى 4 نقاط، بعدما تعادل في الجولة الأولى 1/1 مع البحرين، في صدارة ترتيب المجموعة.
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@eremnews . . منتخب الإمارات يحقق فوزه الأول بتغلبه على الهند في كأس آسيا 2019 . . حقق المنتخب الإماراتي فوزه الأول في كأس الأمم الآسيوية، بفوزه 2/0 على الهند، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى. وجاء هدف المباراة الأول عبر خلفان مبارك الرازي في الدقيقة 41 بتسديدة قوية من داخل المنطقة، بعد تمريرة من علي مبخوت. وكان المنتخب الهندي قريبًا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 11، بعدما سدد آشيكي كورونيان كرة قوية، لكن الحارس خالد عيسى أبعدها ببراعة. . . #إرم_نيوز #الإمارات #الهند #الامارات_الهند #الهند_الامارات #أمم_آسيا #مباراة #فوز #خسارة#منافسة #لايك #لايكات #منوعات #كأس_آسيا2019 #أبوظبي #دبي #الشارقة #asiacup2019 #asiacup #asia #asia2019 #uae #abudhabi #كأس_آسيا
في حين يحتل المنتخب الهندي المركز الثاني، وتايلاند ثالثًا ولكل منهما 3 نقاط، بينما يتذيل المنتخب البحريني ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.
وفي الجولة المقبلة، يلعب منتخب الإمارات مع تايلاند، والبحرين مع الهند، يوم الإثنين المقبل.
#الامارات_الهند
هددددددددف الإمارات الأول ” خلفان مبارك ” HD
via @i7s8r_ pic.twitter.com/E1hxlQplK4
— صـقـر أهـداف S8R #أمم_أسيا (@S8R_HD17) ١٠ يناير ٢٠١٩
#الامارات_الهند
هددددددددددددف الإمارات الثاني ” علي مبخوت ” HD
via @i7S8R_ pic.twitter.com/CrGVhsxrMA
— صـقـر أهـداف S8R #أمم_أسيا (@S8R_HD17) ١٠ يناير ٢٠١٩