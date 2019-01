منتخب الإمارات يحقق فوزه الأول بتغلبه على الهند في كأس آسيا 2019 (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . منتخب الإمارات يحقق فوزه الأول بتغلبه على الهند في كأس آسيا 2019 . . حقق المنتخب الإماراتي فوزه الأول في كأس الأمم الآسيوية، بفوزه 2/0 على الهند، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى. وجاء هدف المباراة الأول عبر خلفان مبارك الرازي في الدقيقة 41 بتسديدة قوية من داخل المنطقة، بعد تمريرة من علي مبخوت. وكان المنتخب الهندي قريبًا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 11، بعدما سدد آشيكي كورونيان كرة قوية، لكن الحارس خالد عيسى أبعدها ببراعة.