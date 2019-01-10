مباراة الإمارات والهند.. إصابة قوية لإسماعيل أحمد تُبعده عن اللقاء (فيديو)

تعرّض إسماعيل أحمد مدافع منتخب الإمارات إلى إصابة قوية في الرأس، وذلك يوم عودته إلى تشكيلة “الأبيض” الأساسية التي ستواجه الهند في ثاني مباريات أصحاب الأرض في المجموعة الأولى بكأس آسيا لكرة القدم اليوم الخميس في أبوظبي.

وغاب إسماعيل عن مباراة الإمارات والبحرين الماضية عقب تعافيه من إصابة أبعدته عن اللقاء الافتتاحي يوم السبت الماضي.

واصطدم إسماعيل مع لاعب الهند ونزف بشدة من رأسه حتى خرج من ملعب المباراة محمولًا على نقالة إسعاف.

#كأس_آسيا2019: إصابة قوية للاعب إسماعيل أحمد بعد كرة مشتركة مع جهينجان!#beINAFC pic.twitter.com/Q1f1Uppv6d — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٠ يناير ٢٠١٩

ودخل مدافع العين القائمة الأساسية على حساب فارس جمعة زميله في العين والذي ارتدى شارة القيادة خلال التعادل 1-1 مع البحرين، والتي سيحصل عليها الجناح إسماعيل الحمادي في مباراة الخميس.