مباراة الإمارات والهند.. إصابة قوية لإسماعيل أحمد تُبعده عن اللقاء (فيديو)

مباراة الإمارات والهند.. إصابة قوية لإسماعيل أحمد تُبعده عن اللقاء (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تعرّض إسماعيل أحمد مدافع منتخب الإمارات إلى إصابة قوية في الرأس، وذلك يوم عودته إلى تشكيلة “الأبيض” الأساسية التي ستواجه الهند في ثاني مباريات أصحاب الأرض في المجموعة الأولى بكأس آسيا لكرة القدم اليوم الخميس في أبوظبي.

وغاب إسماعيل عن مباراة الإمارات والبحرين الماضية عقب تعافيه من إصابة أبعدته عن اللقاء الافتتاحي يوم السبت الماضي.

واصطدم إسماعيل مع لاعب الهند ونزف بشدة من رأسه حتى خرج من ملعب المباراة محمولًا على نقالة إسعاف.

ودخل مدافع العين القائمة الأساسية على حساب فارس جمعة زميله في العين والذي ارتدى شارة القيادة خلال التعادل 1-1 مع البحرين، والتي سيحصل عليها الجناح إسماعيل الحمادي في مباراة الخميس.

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