أوزبكستان تنتزع الفوز بصعوبة على عُمان في كأس آسيا 2019 (فيديو)

سجلت أوزبكستان هدفًا في الدقائق الأخيرة، لتفوز 2-1 على سلطنة عُمان في افتتاح مسيرة المنتخبين في كأس آسيا لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وتقدمت أوزبكستان بهدف عادل أحمدوف من ركلة حرة بعد 34 دقيقة، لكن البديل محسن الغساني أدرك التعادل للعُمانيين في الدقيقة 73.

وقبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، خطف لاعب بديل آخر الأضواء عندما توغل إلدور شومورودوف وسدد كرة أرضية داخل المرمى.

وتتقاسم أوزبكستان صدارة المجموعة السادسة مع اليابان، التي فازت 3-2 على تركمانستان، برصيد ثلاث نقاط لكل منتخب، بينما أخفقت عُمان في الخروج بنقطة واحدة.

وخاضت أوزبكستان آخر دقيقتين من الوقت الإضافي بعشرة لاعبين، بعد طرد المدافع إيجور كريمتس بعدما منعه الغساني من الانفراد بالمرمى.