اللجنة الإعلامية لبطولة أمم آسيا 2019 تنفي منع صحفيين من دخول الإمارات

نفت اللجنة الإعلامية لـبطولة كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات في بيان لها ما تردد عن منع صحفيين مكلفين بتغطية المباريات من دخول الدولة.

ووفقًا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية، يوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على تويتر، فقد أكدت اللجنة الإعلامية لكأس آسيا 2019 المقامة في دولة الإمارات أن ما تم تداوله بشأن منع صحفيين مكلفين بتغطية المباريات من الدخول إلى الدولة غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة حيث عملت الجهات المعنية على توفير كافة التسهيلات لأكثر من 2000 صحفي من مختلف الجنسيات للقيام بمهمتهم دون أي صعوبات.

وأكدت اللجنة ــ في بيان لها ــ أن دولة الإمارات لديها سجل طويل في تنظيم البطولات والفعاليات الكبرى ولم يتم في أي يوم من الأيام منع أي صحفي من دخول الدولة للقيام بعمله الصحفي.

خبر | اللجنة الإعلامية لـ #كأس_آسيا تنفي منع صحفيين مكلفين بتغطية المباريات من دخول الدولة#وام https://t.co/USqCVM9X4y — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 8, 2019

وأشارت إلى أن بعض الصحفيين كانت لديهم مشكلة في نوعية تأشيرة الدخول إذ إن تأشيرة الزيارة تختلف تمامًا عن تأشيرة المهمة أو العمل وقد تواصل بعض الصحفيين مع اللجنة الإعلامية ممن تعرضوا لهذا الأمر وتم حل المشكلة خلال 24 ساعة وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لهم للقيام بمهمتهم وأداء رسالتهم الإعلامية.

ودعت اللجنة الإعلامية كافة الإعلاميين والصحفيين إلى التواصل معها في حال مواجهتهم أي مشاكل تتعلق بنوعية تأشيرات الدخول وستقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل الحصول على التأشيرة اللازمة وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، مدير بطولة آسيا، قد نفى من قبل ما تردد عن منع القطري سعود المهندي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من دخول العاصمة الإماراتية، حيث أكد الاتحاد الآسيوي والعواني، أن المهندي وصل إلى الإمارات.

وقال العواني: “الأخبار ليست صحيحة، سعود وصل وموجود في فندقه في أبوظبي، يستعد لاجتماعاته”.

بيان اللجنة الإعلامية لكأس آسيا 2019 حول ما تردد عن منع صحفيين من دخول الدولة

التفاصيل https://t.co/VmZvK4DkTm#كأس_آسيا2019 #BringingAsiaTogether #AsianCup2019 pic.twitter.com/aZnAQZ5xkn — مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) January 8, 2019

وشدد: “لم نلمس أي دليل على أن المهندي لم يتمكن من الحضور إلى الدولة، أخذنا كل الاحتياطات مع الجهات الرسمية، وهناك مكتب للمساعدة في كل مطار يساعد خطوط الطيران في حال وجود أي إشكالية بسيطة لأي شخص”.

وأردف: “تم تداول هذا الموضوع لأغراض سياسية ولا بد أن نبعد السياسة عن الرياضة.. كل منتخبات العالم والجماهير مرحب فيها. لدينا حكام مثلاً من كل الجنسيات ومن القطريين تحديداً، ولم نواجه أي حالة مماثلة”.

وعن التقارير حول رفض دخول مجموعة من 5 صحفيين من أعضاء الوفد الإعلامي القطري، لتغطية البطولة رغم حصولهم على الاعتمادات الإعلامية، قال العواني: “لم يكن بحوزتهم تصريح دخول مسبق، لا بد أن يحضروا بتأشيرة خاصة لتغطية البطولة، وليس تأشيرات أخرى كالزيارة مثلاً، حدث الخطأ من قبلهم وليس من اللجنة المنظمة.. مسألتهم يجب أن تحل مع الاتحاد الآسيوي”.