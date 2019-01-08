صحيفة برتغالية: كريستيانو رونالدو قد ينهي مشواره في الدوري الإماراتي

ذكر موقع ” Entrelineas ” البرتغالي، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي قد ينهي مسيرته كلاعب في الإمارات، وفي دوري الخليج الإماراتي، دون أن يحدد الفريق الذي سيلعب في صفوفه.

وأكد الموقع، أن العلاقة الجيدة التي تجمع النجم البرتغالي بعدد كبير من المسؤولين في الإمارات، حيث يقضي حاليًا عطلته في البلد الخليجي، قد تدفعه لإنهاء مسيرته في الإمارات، خصوصًا أن العرض المالي المقترح كبير جدًا، ويبلغ 60 مليون يورو سنويًا.

ولايزال النجم البالغ من العمر 34 سنة يقدم أداء كبيرًا في يوفنتوس، فريقه الجديد، حيث يتصدر لائحة هدافي الفريق والدوري الإيطالي، الدرجة الأولى.

ورحل رونالدو الصيف الماضي عن ريال مدريد، في صفقة كلفت الفريق الإيطالي 117 مليون يورو ، كما أن عدة مواقع متخصصة في تقييم قيمة اللاعبين، حددت ثمنه في السوق مع بداية سنة 2019 لحوالي 130 مليون يورو، رغم تقدمه في السن.

ويعتبر النجم البرتغالي قيمة تجارية كبيرة لأي فريق يلعب في صفوفه، وقيمة تسويقية لأي دوري يضم فريقه.