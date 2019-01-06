رسميًا.. حسين الشحات ينضم للنادي الأهلي المصري (صورة)

وافق العين الإماراتي، بشكل رسمي على انتقال حسين الشحات، لاعب وسط الفريق، إلى النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

وقال الموقع الرسمي للعين في بيان رسمي:”توصل ناديا العين والأهلي المصري، مساء اليوم، لاتفاق نهائي يقضي بانتقال اللاعب حسين الشحات، إلى صفوف فريق النادي الأهلي، وذلك بناءً على رغبة اللاعب، واتساقًا مع العلاقة الوطيدة بين الناديين الكبيرين”.

وتابع:”لم يتم الإعلان عن قيمة ومدة الصفقة، حيث اتفق جميع الأطراف على كافة التفاصيل المرتبطة بعقد انتقال اللاعب بحسب بنود التعاقد، وتم إنهاء جميع الأمور المرتبطة بالموضوع تمهيدًا لإكمال إجراءات قيده رسميًا في كشوفات الأهلي”.

وقال الأهلي في بيان رسمي:”أعلنت إدارة النادي عن تعاقد الأهلي مع حسين الشحات لاعب العين الإماراتي رسميًا، وجاء ذلك بعد اتصالات مكثفة أُجريت طوال الفترة الماضية بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وغانم الهاجري رئيس العين الإماراتي في ضوء العلاقات الطيبة التي تربط بين الناديين الشقيقين، وترتب عليها تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين من جانب رئيس الأهلي بالسفر إلى الإمارات أمس لإنهاء كافة الأمور الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب”.

ووجَّه حسين الشحات الشكر لإدارة العين على الفترة التي قضاها مع الفريق، وكشف عن طموحه مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وقال الشحات للموقع الرسمي للعين:”شخصيًا أُدين لنادي العين بالفضل الكبير على ما قدمه لي، إذ عشت بين جدرانه أجمل اللحظات خلال مشواري الاحترافي، لذلك فإن تلك الفترة المهمة لن تمحى من ذاكرتي ما حييت، ويكفي أنني توَّجت مسيرتي معه بتحقيق بطولتين رسميتين، ولعبت عن طريقه في أكبر بطولة للأندية على مستوى العالم، والحقيقة من الصعب جدًا وصف مشاعري مهما اجتهدت تجاه العين، وأتمنى للفريق التوفيق خلال تحدياته المقبلة”.

وأضاف:”انتقالي إلى العين كان حلمًا جميلًا، وفرصة مثالية لمعانقة المجد، ويكفي أن الانتماء للعين منحني الشرف الكبير، وربط اسمي بإنجازات استثنائية على المستويين الجماعي والشخصي، وأود أن أكرر شكري لإدارة وجماهير العين على كل شيء منحني إياه هذا الكيان الرياضي الشامخ”.

وتابع:”سعادتي باكتمال كافة الإجراءات المتعلقة بالانضمام لنادي القرن فريق الأهلي لا توصف، ويكفي أن هذا الحدث ظل بمثابة حلم الطفولة بالنسبة لي، وشخصيًا أدرك ما المطلوب منّي خلال التحديات المقبلة في الدفاع عن شعار الأهلي، وأعد بمضاعفة الجهود، وإظهار أفضل ما لدي في الدفاع عن شعار هذا الكيان الغالي”.

وأردف الشحات:”المرحلة المقبلة تقتضي تضافر جهود الجميع من إدارة، وجهاز فني، ولاعبين، وجماهير، وكل منتسب إلى الأهلي، لتحقيق طموحاتنا الكبيرة، لذلك نحن مطالبون بالعمل معًا بروح الأسرة الواحدة، وسقف طموحاتنا دائمًا مرتفع لا لشيء سوى أننا أهلاوية”.

اللاعب يشكر احترافية “الزعيم” العين والأهلي المصري يتفقان على انتقال الشحات الشحات: أُدين للزعيم بالفضل الكبير على كل ما قدمه لي انتقالي إلى العين كان حلمًا جميلًا، وفرصة مثالية لمعانقة المجد الانتماء للعين منحني الشرف وربط اسمي بإنجازات استثنائيةhttps://t.co/HvhZzVnEq7 pic.twitter.com/Oq0WAiTy6A — Al Ain FC (@alainfcae) ٦ يناير ٢٠١٩