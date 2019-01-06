إعلان جدول مباريات الدور الثاني من الدوري الإماراتي (صورة)

كشفت لجنة دوري المحترفين عن مواعيد مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري الإماراتي، والذي سيبدأ من الجولة 14 وحتى الـ20.

وتنطلق الجولة 14 يومي 4 و 5 فبراير (شباط) المقبل، على أن تقام مباراة العين والوحدة المؤجلة عن الجولة 13 في العاشر من الشهر نفسه.

وتليها الجولة 15 يومي 14 و15 فبراير (شباط)، فيما ستقام مباراة الوصل وبني ياس ضمن نفس الجولة بتاريخ 12 فبراير (شباط)؛ نظرًا لارتباط نادي الوصل بمباراة أمام الأهلي السعودي في ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وتتواصل منافسات دوري الخليج العربي بإقامة الجولة 16 أيام: 21 و22 و23 فبراير (شباط)، تليها الجولة 17 أيام: 27 و28 فبراير (شباط) و1 مارس (آذار).

وسيشهد دوري الخليج العربي توقفًا لمدة 28 يومًا؛ نظرًا لارتباط أندية دوري الخليج العربي بمباريات دوري أبطال آسيا، وإقامة نصف نهائي كأس الخليج العربي وكأس رئيس دولة الإمارات، وأيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي ستشهد مشاركة منتخب الإمارات الأولمبي في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وستعود عجلة الدوري للدوران بإقامة الجولة 18 يومي 29 و30 مارس (آذار)، أما الجولة 19 فتقرر إقامتها أيام 3 و4 و5 أبريل (نيسان)، ثم الجولة 20 يومي 12 و13 من الشهر نفسه.

هذا وسيتم الإعلان عن الجولات الأخيرة بمجرد تحديد تاريخ مباراة نهائي كأس رئيس دولة الإمارات من قبل الجهات المختصة، علمًا أن الموسم الرياضي سينتهي بتاريخ 30 مايو (أيار) 2019.

وحرصت لجنة دوري المحترفين في برمجة مواعيد المباريات على مراعاة مشاركات الأندية في المسابقات الخارجية، من خلال إقامة بعض الجولات على مدار ثلاثة أيام.