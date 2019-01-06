الوصل الإماراتي يعلن رسميًا تعاقده مع المدرب الروماني ريجيكامب

أعلن نادي الوصل الإماراتي تعاقده رسميًا مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول، خلفًا للمدرب المواطن حسن العبدولي الذي تقدم باستقالته لإدارة النادي.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الأحد، عن تعاقده مع المدرب لقيادة الفريق، ولم يكشف مدة التعاقد أو تفاصيل عن العقد.

تعاقدت شركة #الوصل لكرة القدم مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، ليتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة القادمة. pic.twitter.com/v7FGxtExUH — Al Wasl SC (@AlWaslSC) January 6, 2019

وكانت تقارير كشفت على أنه سيرافق ريجيكامب، طاقم يضم اثنين: مساعدًا ومترجمًا، بينما يستمر مدرب الحراس ومعد اللياقة البدنية في عملهما مع المدرب الجديد.

ونجح ريجيكامب في تحقيق ثلاث بطولات مع فريق الوحدة وهي كأس السوبر 2017، و2018، وكأس الخليج العربي 2018، لكن تراجع نتائج الفريق في الدوري مطلع الموسم الجاري أطاح به من قيادة العنابي.

وكانت شركة الوصل لكرة القدم قد أعلنت في وقت سابق قبولها لاستقالة المدرب الوطني حسن العبدولي من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وقالت إدارة الوصل في تغريدة عبر حساب النادي الرسمي على شبكة التواصل الاجتماع ” تويتر:” مجلس إدارة شركة كرة القدم يقبل الاستقالة التي تقدم بها مدرب الفريق الأول حسن العبدولي، ويتوجه بالشكر له على ما بذله من جهد خلال الفترة الماضية، على أن تعكف لجنة الكرة في الفترة الحالية على دراسة عدد من السير الذاتية لاختيار المدرب الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وتولى حسن العبدولي مهمة الإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب الأرجنتيني غوستافو كنتيروس الذي تمت إقالته منتصف أكتوبر الماضي، ويحتل الوصل المركز الثاني عشر حاليًا بدوري الخليج العربي، كما ودع بطولة كأس الخليج العربي عقب هزيمته من النصر.