الإمارات تخطف نقطة من البحرين في افتتاح مباريات أمم آسيا 2019 (فيديو)

خطف المنتخب الإماراتي، اليوم السبت، نقطة من نظيره البحريني بتعادلهما بهدفٍ لكل منهما في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة في الإمارات.

وبهذا التعادل، اكتفى كلُّ فريق بالحصول على نقطة في بداية المشوار بالبطولة القارية التي تشهد مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الفرص خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 78 ليحرز المنتخب البحريني هدف التقدم عن طريق محمد سعد الرميحي.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز البحرين، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للإمارات في الدقيقة 88 نفذها أحمد خليل في الشباك مسجلًا التعادل، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

وتلتقي الإمارات في مباراتها التالية مع الهند في أبوظبي، بينما تلعب البحرين ضد تايلاند في دبي في العاشر من يناير/ كانون الثاني الحالي.