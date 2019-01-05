مباراة الإمارات والبحرين.. خالد عيسى ينقذ مرمى “الأبيض” من هدف محقق (فيديو)

أنقذ خالد عيسى، حارس مرمى الإمارات، شباكه من هدف محقق ببراعة شديدة من مهاجم البحرين، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب “مدينة زايد الرياضية”، في العاصمة الإماراتية “أبوظبي”، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وفي الدقيقة 51 تصدى عيسى لتصويبة صاروخية ليتابعها لاعب البحرين المنفرد تمامًا بمرمى “الأبيض” لكن عيسى كان لها بالمرصاد.

ويسعى منتخب الإمارات إلى تحقيق الفوز في ضربة البداية لقطع خطوة نحو تحقيق أول أهدافه بالمسابقة القارية وهو ضمان التأهل لدور الـ 16 من منافسات البطولة وهو يعتلي صدارة المجموعة الأولى من أجل مواجهة أحد المنتخبات المتأهلة عن المركز الثالث.

ويسجل منتخب الإمارات الظهور العاشر في بطولة كأس الأمم الآسيوية، وحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في نسخة 1996 التي أقيمت على ملعبه، فيما حصل على المركز الثالث، والميدالية البرونزية، في نسخة 2015 التي أقيمت في أستراليا.

أما منتخب البحرين فسجل الظهور السادس في البطولة، وكانت أفضل مشاركاته في نسخة 2004 عندما حصل على المركز الرابع، فيما ودَّع النسخة الماضية من دور المجموعات.

يذكر أن منتخبي الإمارات والبحرين يلعبان ضمن المجموعة الأولى بكأس أمم آسيا بجانب منتخبي تايلاند والهند.