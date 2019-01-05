مباراة الإمارات والبحرين.. بدء توافد الجماهير لملعب محمد بن زايد قبل انطلاق حفل افتتاح كأس آسيا 2019

بدأت جماهير الإمارات والبحرين التوافد بأعداد كبيرة إلى ملعب “مدينة زايد الرياضية” لحضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الآسيوية بجانب المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي الإمارات والبحرين، مساء اليوم السبت، في افتتاح المسابقة التي تقام خلال الفترة من 5 يناير الجاري وحتى مطلع فبراير المقبل بدولة الإمارات.

ورصدت العديد من القنوات الناقلة للحدث توافد الجماهير والفاعليات المصاحبة للحدث خارج الملعب، كما رصد أحد المشجعين لقطة وصول النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”، نجم نادي الهلال السعودي، والمستبعد من القائمة بسبب الإصابة، لمؤازرة الأبيض.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإمارات والبحرين وسط مدرجات “كاملة العدد”، فيما قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم توفير 60 حافلة لنقل الجماهير الراغبة في حضور المباراة إلى ملعب “مدينة زايد الرياضية” بالعاصمة الإماراتية “أبوظبي”.

ويشارك في النسخة الجديدة من بطولة كأس آسيا 24 منتخبًا، للمرة الأولى في التاريخ، يتم تقسيمها إلى 6 مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تنال المركز الثالث، وتشهد البطولة إقامة 51 مباراة تقام على ثمانية ملاعب في أربع مدن هي، أبوظبي والعين ودبي والشارقة، وتستمر على مدار 28 يومًا.

الجماهير تتوافد لاستاد مدينة زايد لحضور افتتاح كأس آسيا ٢٠١٩ .

.#كأس_آسيا2019 #الامارات

. pic.twitter.com/azLL0gh8um — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 5, 2019

ويسعى منتخب الإمارات لتحقيق الفوز في ضربة البداية لقطع خطوة نحو تحقيق أول أهدافه بالمسابقة القارية وهو ضمان التأهل لدور الـ 16 من منافسات البطولة وهو يعتلي صدارة المجموعة الأولى من أجل مواجهة إحدى المنتخبات المتأهلة عن المركز الثالث.

ويسجل منتخب الإمارات الظهور العاشر في بطولة كأس الأمم الآسيوية، وحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في نسخة 1996 التي أقيمت على ملعبه فيما حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نسخة 2015 التي أقيمت بأستراليا.