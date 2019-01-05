3 من فتية الكهف يحضرون أول مباراة لمنتخب تايلاند في كأس آسيا 2019

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن 3 من فتية الكهف، الذين تم إنقاذهم العام الماضي، سيحضرون مباراة لمنتخب بلادهم تايلاند في كأس آسيا 2019، غدًا الأحد.

واختفى 12 فتى في فريق لكرة القدم للناشئين مع مدربهم البالغ من العمر 25 عامًا، يوم 23 يونيو، بينما كانوا يستكشفون مجموعة من الكهوف، وجرى إنقاذهم بعدها بأكثر من أسبوعين خلال مهمة شاقة استغرقت 3 أيام، نفذها غواصون أجانب وتايلانديون ولاقت اهتمامًا عالميًا.

وقال الاتحاد الآسيوي إن 3 من الفتية إلى جانب مساعد مدرب فريق الناشئين سيحضرون المباراة الأولى لتايلاند في كأس آسيا، التي تنطلق في الإمارات، اليوم السبت، أمام الهند في استاد آل نهيان في أبوظبي، غدًا الأحد.

وأضاف الاتحاد أنه سيمنح الفرصة لهؤلاء الفتية لمقابلة لاعبيهم المفضلين في تشكيلة منتخب تايلاند ومصافحتهم، على أن تتم معاملتهم في الاستاد مثل كبار الزوار.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي: “شجاعة ومثابرة الفتية البالغ عددهم 12 ومدربهم في ظل ظروف قاسية وصعبة جدًا كانت مصدر إلهام للملايين من الناس حول العالم”.

وأضاف: “الآن لدينا الفرصة لمواصلة هذه القصة الرائعة. تملك كرة القدم القدرة على جلب الأمل والسعادة للناس من جميع الخلفيات والجنسيات، وتعتبر كأس آسيا 2019 منصة مثالية للاحتفال بوحدة القارة وتنوعها”.

وتلقى فتية الكهف الكثير من الدعوات لحضور مباريات من أشهر أندية العالم، كما أعلنت تايلاند أنها بدأت في بناء متحف لإحياء ذكرى عملية إنقاذ فريق الناشئين في إقليم تشيانغ راي بشمال البلاد، ووفاة أحد الغواصين.