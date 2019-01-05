مصطفى الأغا يحرج عبدالعزيز الدغيثر لتوقعاته للكويت في كأس آسيا 2019 (فيديو)

مصطفى الأغا يحرج عبدالعزيز الدغيثر لتوقعاته للكويت في كأس آسيا 2019 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

وقع المحلل عبدالعزيز الدغيثر في حرج شديد، أثناء استضافته على برنامج “صدى الملاعب” الذي يقدمه الإعلامي السوري مصطفى الأغا، على قناة “mbc”.

وخلال حديثه عن البطولة، توقع الدغيثر أن يقدم المنتخب الكويتي مشاركة مميزة في كأس الأمم الآسيوية 2019، التي تستضيفها الإمارات، رغم أن الأزرق لا يشارك في البطولة.

وقال الدغيثر: “الكرة الكويتية هي أم الرياضة في الخليج، وهي أول منتخب يتأهل لكأس العالم في الخليج”.

“جاءت مرحلة كان فيها هبوط، بسبب المشاكل مع الفيفا، لكن أنا لدي أمل ترجع الكرة الكويتية أفضل، وإن شاء الله البداية تكون من البطولة الآسيوية في الإمارات، حتى وإن لم يحقق اللقب، لكنه سيترك بصمة عن كرة القدم الكويتية والخليجية”.

ورد مصطفى الأغا على الدغيثر بالقول: ” الكويت لا يشارك في آسيا”، وسط صمت من المحلل الكويتي، ليستاءل الأخير: “مو مشارك؟

وأضاف مصطفى الأغا: “على أساس بدك تحلل آسيا وتنورنا بكرة، لازم تعرف أنه الكويت لا يشارك في آسيا”.

وبدا مصطفى الأغا وكأنه يسخر من الدغيثر، وقال ما عرفنا بأي مجموعة ستلعب الكويت في كأس آسيا؟ ليرد الدغيثر: “مسكت عليها ما أدري ليش مسكت عليها؟

وسبق أن أثار عبدالعزيز الدغيثر الجدل، بعدما تغزل بالمذيعة لين أبوشعر على الهواء.

ولاقت سقطة الدغيثر رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سخر أغلبهم من المحلل الكويتي، وتساءل حساب باسم عمار الإنجليزي: “توقعات الدغيثر لمنتخب الكويت في كأس آسيا، هذا كيف صار إعلامي؟

وكتب حساب باسم خالد الهلالي: “الله لا يحطني مكانه”

وكتب “أبوحنون”: “دغيثر طلع ماعنده سالفة… عطاه في الجبهة وكسر سنونه”.

وسخر مصطفى الجابر من الدغيثر وكتب: “بالتوفيق للمنتخب الكويت تحقيق كأس أسيا 2019، مع تحياتي المحلل الدغيثر”.

بينما كتب “Dhafer AlDhafer”: “بالفعل التحليل الرياضي أصبح مهنة من لا مهنة له!

أما عبدالرحمن الزهراني فكتب: “مصطفى الأغا ما فعلته مع الدغيثر ببرنامجك مخجل ولا يقبل، وإذا ما زلت ترانا بدو نتطاول بالبنيان فأنت تعيش دور غوار وجورج قرداحي، ومن ضحكا علينا وخدعانا على الشاشة (والسعودي لا يهان لتضحك سنك)”.

وتستضيف الإمارات كأس آسيا بين 5 يناير الحالي والأول من فبراير المقبل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع