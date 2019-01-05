مصطفى الأغا يحرج عبدالعزيز الدغيثر لتوقعاته للكويت في كأس آسيا 2019 (فيديو)

وقع المحلل عبدالعزيز الدغيثر في حرج شديد، أثناء استضافته على برنامج “صدى الملاعب” الذي يقدمه الإعلامي السوري مصطفى الأغا، على قناة “mbc”.

وخلال حديثه عن البطولة، توقع الدغيثر أن يقدم المنتخب الكويتي مشاركة مميزة في كأس الأمم الآسيوية 2019، التي تستضيفها الإمارات، رغم أن الأزرق لا يشارك في البطولة.

وقال الدغيثر: “الكرة الكويتية هي أم الرياضة في الخليج، وهي أول منتخب يتأهل لكأس العالم في الخليج”.

“جاءت مرحلة كان فيها هبوط، بسبب المشاكل مع الفيفا، لكن أنا لدي أمل ترجع الكرة الكويتية أفضل، وإن شاء الله البداية تكون من البطولة الآسيوية في الإمارات، حتى وإن لم يحقق اللقب، لكنه سيترك بصمة عن كرة القدم الكويتية والخليجية”.

ورد مصطفى الأغا على الدغيثر بالقول: ” الكويت لا يشارك في آسيا”، وسط صمت من المحلل الكويتي، ليستاءل الأخير: “مو مشارك؟

وأضاف مصطفى الأغا: “على أساس بدك تحلل آسيا وتنورنا بكرة، لازم تعرف أنه الكويت لا يشارك في آسيا”.

وبدا مصطفى الأغا وكأنه يسخر من الدغيثر، وقال ما عرفنا بأي مجموعة ستلعب الكويت في كأس آسيا؟ ليرد الدغيثر: “مسكت عليها ما أدري ليش مسكت عليها؟

وسبق أن أثار عبدالعزيز الدغيثر الجدل، بعدما تغزل بالمذيعة لين أبوشعر على الهواء.

عبدالعزيز الدغيثر : يتمنى أن تقدم الكويت مستويات جيدة في #اسيا_2019

وطقطقة فاخرة من مصطفى الاغا ???????????? pic.twitter.com/ZZ3MhZiIBq — Fahad#الهلالي (@fs20142) January 4, 2019

ولاقت سقطة الدغيثر رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سخر أغلبهم من المحلل الكويتي، وتساءل حساب باسم عمار الإنجليزي: “توقعات الدغيثر لمنتخب الكويت في كأس آسيا، هذا كيف صار إعلامي؟

وكتب حساب باسم خالد الهلالي: “الله لا يحطني مكانه”

وكتب “أبوحنون”: “دغيثر طلع ماعنده سالفة… عطاه في الجبهة وكسر سنونه”.

وسخر مصطفى الجابر من الدغيثر وكتب: “بالتوفيق للمنتخب الكويت تحقيق كأس أسيا 2019، مع تحياتي المحلل الدغيثر”.

بينما كتب “Dhafer AlDhafer”: “بالفعل التحليل الرياضي أصبح مهنة من لا مهنة له!

أما عبدالرحمن الزهراني فكتب: “مصطفى الأغا ما فعلته مع الدغيثر ببرنامجك مخجل ولا يقبل، وإذا ما زلت ترانا بدو نتطاول بالبنيان فأنت تعيش دور غوار وجورج قرداحي، ومن ضحكا علينا وخدعانا على الشاشة (والسعودي لا يهان لتضحك سنك)”.

وتستضيف الإمارات كأس آسيا بين 5 يناير الحالي والأول من فبراير المقبل.

توقعات الدغيثر لمنتخب الكويت في كأس آسيا ، هذا كيف صار إعلامي ؟ ههههههههههههههههههههههههههههعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه????#كاس_اسيا_2019pic.twitter.com/GnOSecDlwM — عمار الإنجليزي (@CFC_69) January 5, 2019

الدغيثر طلع ماعنده سالفة … عطاه في الجبهة وكسر سنونه pic.twitter.com/U9RFr3K9cf — ابو حنين (@alwad123) January 5, 2019

#اسيا_2019

بالتوفيق للمنتخب الكويت

تحقيق كأس أسيا 2019

مع تحياتي المحلل الدغيثر pic.twitter.com/urjc7clfgz — مصطفى الجابر (@lw2XGZKFqfIojv8) January 5, 2019

بالفعل التحليل الرياضي أصبح مهنة من لا مهنة له !!#الدغيثر pic.twitter.com/X5Hy3BhYSP — Dhafer AlDhafer ???????? (@HealthyMoh) January 5, 2019

مصطفى الأغا

مافعلته مع الدغيثر ببرنامجك مخخل ولا يقبل وإذا لازلت ترانا بدو نتطاول بالبنيان

فأنت تعيش دور غوار وجورج قرداحي

ومن ضحكا علينا وخدعانا على الشاشة

(والسعودي لايهان لتضحك سنك ) — عبدالرحمن الزهراني (@abotalal323) January 4, 2019

#سرقة_النصر_الخيبري #صباحات_الهلال عبد العزيز الدغيثر جلس يهرج ساعه عن منتخب الكويت انه مشارك في اسيا ومصطفى الاغا مخليه لين خلص عطاه finish him حرام عليك يادرش مو كذا ???????? pic.twitter.com/D7quu3Zzbs — أبو فارس الهلالي ???? (@ABo__F__55) January 4, 2019

اعتقد استاذي العزيز هم من وضعوا انفسهم في مثل المواقف هم على دراية تامة بأسلوب الآغاء البعيد كل البعد عن احترام المحاور ولذلك اما تكون جاهز تماما اما عن تعتذر عن البرنامج شاهدة أكثر من حلقة يتعرض فيها الدغيثر والشمراني للإحراج لكن البحث عن المادة تهون الأمور — علي العلي (@Jz8uGqrqOfnvXK7) January 4, 2019

توقعات الدغيثر لمنتخب الكويت في كاس آسياء ٢٠١٩???? الله لايحطنا بهالموقف ????..

لو احد فيكم صار له هالموقف كيف ممكن يتصرف ???????????? pic.twitter.com/8hxokoOoQU — سعد الرشيدي (@saad_1_8) January 4, 2019

لا احد يلوم الدغيثر على شطحاته ..????

خاصة اذا كانت الاجواء بارده يضيع ..

???????????????? pic.twitter.com/yYYO4YKoJs — أبـوزيــــــاد S9 (@sa_9_mi) January 4, 2019

الدغيثر وموقف صعب بس لفها على الحرم هههههه

يقالك الحين بيطلع من الموضوع

هذولي هم محللي الرياضه لدينا ،، مافيه الا من الدغيثر وجستنيه والروقي وهلم جرا pic.twitter.com/OlY95fuUEi — احمد الذروي???????? (@ahmadaldrwi) January 4, 2019

⭕ #مصطفي_الاغا يطقطق وعبدالعزيز الدغيثر يخجل ..على الهواء مباشرة عبر برنامج صدى الملاعب على الـ #MBC الكويت مو مشارك بأسيا !! pic.twitter.com/DToisJjhUv — السعودية اليوم???????? (@alsaudi_today) January 4, 2019

لايعجبني الدغيثر لكن الحق يقال أنه لم يخطي بآية كريمة لاجل نلومه او يسمح الآغا لنفسه بالاستهزاء فيه معلومة عادية أخطأ فيها وين المشكلة المذيع يريد عمل شو على قولتهم من موقف بسيط — A* (@ahmed_moe9) January 5, 2019

لاحظوا المذيع كيف أراد احراج الدغيثر عندما توسم خيرا قال ان منتخب الكويت سيعود كسابق عهده، حتى ضن ان منتخب الكويت مشارك في كأس آسيا. ولكن في النهاية رد الدغيثر على المذيع الذي بالغ وأمعن في احراجه ????????????. أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية خناجر الحقد المسموم في خاصرة العرب. pic.twitter.com/fiEKgn0MIC — أوس الغنيم Aws Alghunaim (@awsalghunaim) January 5, 2019