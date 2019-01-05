مباراة الإمارات والبحرين.. كل ما تريد معرفته عن مواجهة افتتاح كأس آسيا 2019

تتجه الأنظار، مساء السبت، إلى ملعب مدينة زايد الرياضية لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب الإمارات والبحرين، في افتتاح منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

وبحضور 24 منتخبًا على أرض الإمارات، تنطلق البطولة الآسيوية بحثًا عن زعيم للقارة الصفراء، في ظل أجواء تنافسية مثيرة متوقعة بين فرسان آسيا، سواء من الشرق مثل اليابان أو كوريا الجنوبية أو الصين، أو الخليج العربي بوجود الإمارات والسعودية والعراق والأردن أو العملاق الأسترالي.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الإمارات والبحرين في افتتاح أمم آسيا:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات، 19:00 بتوقيت السعودية والبحرين.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، بصوت المعلقين حسن العيدروس وحفيظ دراجي، خليل البلوشي، وإبراهيم الهشال.

تاريخ المواجهات

أقيمت 20 مواجهة سابقة رسمية بين منتخبي الإمارات والبحرين على صعيد بطولة أمم آسيا وبطولة الخليج، وأيضًا تصفيات كأس آسيا.

وفاز المنتخب الإماراتي 10 مرات مقابل 7 انتصارات بحرينية و3 تعادلات، وكان آخر لقاء رسمي جمع بين الفريقين يوم 15 يناير 2015 في بطولة أمم آسيا وفاز الأبيض الإماراتي بنتيجة 2/1.

وكان آخر فوز حققه منتخب البحرين على الإمارات يوم 7 يناير 2004 في بطولة خليجي 16 بالكويت بنتيجة 3/1.

بداية الأبيض

يبحث منتخب الإمارات عن بداية قوية خاصة أن الأبيض عانى ظروفًا صعبة قبل انطلاق البطولة؛ بسبب الإصابات التي تضرب صفوفه مع غياب النجم الأبرز عمر عبدالرحمن “عموري”؛ لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويعتمد الإيطالي ألبرتو زاكيروني، المدير الفني، على 4-4-2 الكلاسيكية للتغلب على مشكلة غياب صانع اللعب، أو 4-4-1-1 لمنح إسماعيل مطر دورًا كمهاجم متأخر.

ويراهن زاكيروني على تألق الحارس خالد عيسى الذي ظهر بمستوى رائع مع العين الإماراتي، كما يقود الدفاع الرباعي إسماعيل أحمد وفارس جمعة ووليد عباس وبندر الأحبابي، ويعتمد المدرب الإيطالي على ثنائي الارتكاز خميس إسماعيل وعامر عبدالرحمن وسرعة الجناحين محمد عبدالرحمن وخلفان مبارك.

ويقود الهجوم علي مبخوت وخلفه إسماعيل مطر، وربما يلعب بجواره أحمد خليل على أن يكون لمطر دور في الشوط الثاني.

وقال أيمن الرمادي، مدرب عجمان الإماراتي، في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز”: إن المنتخب الإماراتي لديه سلاح مهم وهو الأرض والجمهور، وهو أمر في غاية الأهمية.

وأكد الرمادي أن الأبيض الإماراتي يعاني من غياب العقل المفكر عموري، موضحًا أن فرسان أبوظبي قادرون على عبور عقبة البحرين، في ظل هذه الخبرات المتواجدة في هجوم الإمارات مثل مبخوت ومطر وخليل.

وأشار إلى أن البحرين منتخب تطور كثيرًا في الفترة الأخيرة مع مدربه التشيكي ميروسلاف سكوب، ولن يكون لقمة سائغة.

مفاجآت سكوب

يسعى ميروسلاف سكوب، مدرب منتخب البحرين، إلى تحقيق مفاجأة خاصة أن المدرب التشيكي سبق وأن عمل في منتخب اليمن ومستقر مع البحرين منذ فترة، ويدرك أجواء الكرة الخليجية والآسيوية.

ويعتمد سكوب على طريقة 4-5-1 ويلعب بالحارس سيد علوي “شبر” وأمامه الرباعي حمد الشمسان وأحمد بوعمار وأحمد عبدالله وأحمد جمعة للدفاع، وفي خط الوسط يلعب القائد عبدالوهاب علي الصافي، وبجواره علي حرم وجاسم الشيخ وكميل الأسود وعبدالله هلال، وفي الهجوم محمد الرميحي.