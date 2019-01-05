موعد مباراة الإمارات والبحرين اليوم في كأس الأمم الآسيوية 2019

يلتقي المنتخب الإماراتي منافسه البحريني، اليوم السبت، في افتتاح منافسات كأس الأمم الآسيوية 2019، التي تقام في الإمارات بين 5 يناير و1 فبراير.

وتقام المباراة الساعة 20:0 بتوقيت الإمارات، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الإمارات والبحرين على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD.

ولم يخسر المنتخب الإماراتي أمام البحرين منذ 2008، في مسيرة تضمنت 5 انتصارات في 5 مباريات، بما في ذلك مواجهتهما في دور المجموعات في النسخة الماضية من البطولة، عندما انتصرت الإمارات 2/1 وهي المرة الوحيدة التي تواجها فيها بكأس الأمم الآسيوية.

ويخلو سجل الإمارات من الخسارة أيضًا أمام جارتها في المواجهات الرسمية بينهما، منذ خسارتها 3/1 في كأس الخليج (خليجي 16) 2004.

ويلعب المنتخبان الإماراتي والبحريني في البطولة إلى جانب تايلاند والهند في المجموعة الأولى.

وطوال مشاركة العرب في كأس الأمم الآسيوية، حققت المنتخبات العربية اللقب 5 مرات، بواقع 3 ألقاب للسعودية، ولقب لكل من العراق والكويت.

لكن آخر ألقاب العرب في البطولة يعود إلى العام 2007، عندما تغلب المنتخب العراقي 1/0 على السعودية.