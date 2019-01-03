مدير بطولة كأس آسيا 2019 ينفي منع دخول وزير الرياضة اليمني إلى الإمارات

نفى عارف حمد العواني، مدير بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات، منع أي شخص من دخول البلاد لحضور فعاليات البطولة.
وجاء نفي العواني بعد انتشار تقارير مغلوطة تفيد بأن دولة الإمارات ترفض منح وزير الشباب والرياضة في الحكومة اليمنية وطاقم وزارته دعوة حضور افتتاح بطولة كأس آسيا 2019.
وقال العواني في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع تويتر: ” كل ما يتم تداوله عن منع أي شخص، مهما كان منصبه من الفرق أو الوفود الرسمية، من حضور كأس آسيا غير صحيح”.
وأضاف: “من يحاول اختلاق القصص والخيال تعوّد على ذلك، وتعوّدنا على تجاهله”.
وتابع: “كل الوفود الرسمية والمنتخبات والجماهير من جميع دول العالم نرحب بهم بالحضور والاستمتاع بكأس آسيا الإمارات ٢٠١٩”.
كل ما يتم تداوله عن منع اي شخص مهما كان منصبه من الفرق او الوفود الرسمية عن حضور كأس آسيا غير صحيح.
من يحاول اختلاق القصص والخيال تعود على ذلك.
وتعودنا على تجاهله ????
— عارف حمد العواني ???????? (@alawani) ٣ يناير ٢٠١٩
كل الوفود الرسمية والمنتخبات والجماهير من جميع دول العالم نرحب بهم بالحضور والاستمتاع بكأس آسيا الامارات ٢٠١٩
— عارف حمد العواني ???????? (@alawani) ٣ يناير ٢٠١٩
وزعمت قناة “الجزيرة” القطرية بأن دولة الإمارات ترفض منح وزير الشباب والرياضة في الحكومة اليمنية وطاقم وزارته دعوة حضور افتتاح بطولة كأس آسيا 2019، وهو ما نفاه مدير البطولة.