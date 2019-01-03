مدير بطولة كأس آسيا 2019 ينفي منع دخول وزير الرياضة اليمني إلى الإمارات

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كل ما يتم تداوله عن منع أي شخص، مهما كان منصبه من الفرق أو الوفود الرسمية، من حضور كأس آسيا غير صحيح