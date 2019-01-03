الاتحاد الآسيوي يستهدف “تطبيقًا سلسًا” لنظام حكم الفيديو في 7 مباريات بكأس آسيا 2019

يستهدف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن تمضي الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد “بشكل سلس”، خلال سبع مباريات في كأس آسيا 2019 بالإمارات.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، في نوفمبر/ تشرين الثاني، الاستعانة بحكم الفيديو في سبع مباريات حاسمة بكأس آسيا، التي تنطلق في الإمارات، يوم السبت، بدءًا من دور الثمانية.

وقال شمسول مايدين، مدير الحكام في الاتحاد الآسيوي في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: “التحكيم الآسيوي مصمم على الاستفادة من التكنولوجيا لخدمة مصالح اللعبة”.

وأضاف الحكم السنغافوري السابق: “تركيزنا حاليًا على ضمان نجاح تطبيق نظام الفيديو المساعد بشكل سلس. نحن ملتزمون بتحقيق أفضل النتائج وبأقل تدخل”، بينما أكد الاتحاد الآسيوي أن الاستعانة بحكم الفيديو المساعد ستقتصر على أربعة قرارات بحد أقصى خلال اللقاء الواحد.

وقال الاتحاد الآسيوي أيضًا: إن مقر فريق عمل حكم الفيديو المساعد سيكون في غرفة في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، على أن يكون القرار النهائي لحكم اللقاء.

ونال حكم الفيديو إشادة عقب استخدامه في كأس العالم 2018، لكن كانت هناك انتقادات أيضًا لتسببه في تعطيل سير اللعب أثناء اتخاذ القرارات وإصابة الجماهير بالارتباك.

وسيشارك 24 فريقًا لأول مرة في كأس آسيا، ارتفاعًا من 16 فريقًا في النسخ الأربع السابقة.