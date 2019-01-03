رونالدينيو ممنوع من السفر إلى الإمارات

غاب النجم البرازيلي رونالدينيو عن فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي في نسخته الثالثة عشرة، وكان مقررًا أن يكون متواجدًا رفقة مواطنه الظاهرة رونالدو رئيس بلد الوليد، اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة “أس” أن سبب غياب رونالدينيو هو منعه من السفر من طرف القضاء البرازيلي؛ على خلفية عدم تأديته رفقة شقيقه مليوني يورو، قيمة الغرامة التي قضت بها المحكمة في ريو دي جانيرو منذ 2015.

ورغم كل المحاولات من القضاء لإجبار اللاعب وشقيقه على دفع الغرامة، تم الحجز على الحساب البنكي لرونالدينيو، الذي لم يجدوا فيه سوى حوالي 6 يورو، رغم أن رونالدينيو يعتبر وجهًا إعلانيًا عالميًا ولازال يواصل نشاطه الإعلاني حاليًا.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فقد تم حجز جواز سفر رونالدينيو بعد عودته للبرازيل، منتصف ديسمبر الماضي، وقال بيريرا دوس سانتوس المدعي العام البرازيلي في بيان رسمي: “يبدو أن المتهم يسخر من القضاء البرازيلي أمام المجتمع وأمام العالم”.