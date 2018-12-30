المنتخب الإماراتي يضم محمد خلفان لقائمة كأس آسيا 2019 بدلاً من ريان يسلم

المنتخب الإماراتي يضم محمد خلفان لقائمة كأس آسيا 2019 بدلاً من ريان يسلم

المصدر: فريق التحرير

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات بقيادة، البرتو زاكيروني، عن ضم لاعب الفجيرة محمد خلفان لقائمة الأبيض في نهائيات كأس آسيا “الإمارات 2019” بدلاً من لاعب العين ريان يسلم، المصاب.

ويعتمد “الأبيض” خلال مشاركته المرتقبة لنهائيات كأس 2019، والتي تستضيفها الإمارات بداية من الخامس من يناير المقبل وحتى مطلع فبراير 2019، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، على القيادة الفنية للإيطالي ألبرتو زاكيروني، أملاً في التتويج باللقب الأول بعد وصافة نسخة 1996 بالإمارات، والمركز الثالث في نهائيات النسخة الماضية بأستراليا 2015، والرابع في نسخة اليابان 1992، كأبرز الإنجازات القارية في سجل المنتخب خلال 9 مشاركات سابقة.

وحقق “الأبيض” أفضل إنجازاته القارية في كأس آسيا بالحصول على وصافة نسخة 1996 بالكويت تحت قيادة الكرواتي توميسلاف أيفتش، بعدما خاض المنتخب 6 مباريات، بما فيها مواجهة النهائي أمام السعودية، وفاز الأبيض وقتها في أربع مباريات، والتعادل في واحدة قبل أن يتكبد الخسارة الوحيدة في النهائي، وسبق إنجاز أيفتش حصول المنتخب على المركز الرابع في نسخة اليابان 1992 تحت قيادة الأوكراني فاليري لوبانوفسكي، فيما ختم مهدي علي النتائج الإيجابية بحصوله مع الأبيض على المركز الثالث في نسخة أستراليا 2015 بالفوز على العراق في مباراة تحديد المركز الثالث 3-2.

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