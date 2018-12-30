تفاصيل جلسة رمضان صبحي مع لاسارتي في النادي الأهلي المصري (صورة)

ظهر رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي المصري الجديد، الذي تم الإعلان رسميًا عن التعاقد معه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قادمًا من هيدرسفيلد الإنجليزي مقابل 800 ألف جنيه إسترليني، في مقر القلعة الحمراء، من أجل حضور التدريبات، استعدادًا للقاء بيراميدز في الدوري.

وعقد رمضان جلسة خاصة مع الجهاز الفني بقيادة الأوروغواياني مارتن لاسارتي، وتم الحديث عن مستقبل اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وطلب لاسارتي من اللاعب أن يجتهد في التدريبات حتى يستعيد مستواه الفني، الذي كان عليه قبل الاحتراف في إنجلترا، وحتى يحجز مكانًا له في تشكيل الأهلي الأساسي.

وطلب رمضان من لاسارتي، مساعدته في أن يستعيد مكانه في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر، خاصة بعد أن اقتربت مصر من تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 الصيف المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز الجمعة المقبل في إطار منافسات الدوري العام، حيث تعادل المارد الأحمر أمس أمام الداخلية 2-2 في اللقاء المؤجل من الجولة 6 بمسابقة الدوري العام