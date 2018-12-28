ركلات الترجيح تصعد بالنصر لنصف نهائي كأس الخليج العربي على حساب الوصل (فيديو)

تأهل نادي النصر إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي بعد فوزه على الوصل، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مكتوم بن راشد في ربع نهائي المسابقة، اليوم.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، واستمر التعادل في الشوطين الإضافيين، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي فاز بها النصر بنتيجة (4-3)

ويلعب العميد في نصف النهائي مع شباب الأهلي دبي، الذي تخطى الجزيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين.