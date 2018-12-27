أسامواه جيان لاعب العين الإماراتي سابقًا يعلن إفلاسه

ضربت أزمة مالية كبيرة الأندية التركية، وظهر تأثيرها على عدد من النجوم، حيث ذكرت صحيفة “أس” أن المهاجم الغاني أسامواه جيان لاعب قيصري سبور أعلن إفلاسه؛ لأن فريقه لا يعطيه راتبه.

وأكدت الصحيفة أن النجم السابق للعين الإماراتي لا يملك في حسابه سوى 600 جنيه إسترليني، وأنه لا يرد على مكالمات زوجته وأبنائه؛ لأنه عاجز عن إرسال أموال لهم.

ولعب جيان في سندرلاند الإنجليزي، وانتقل منه للعين، ثم شنغهاي الصيني، وعاد للدوري الإماراتي ليلعب لنادي أهلي دبي، وحاليًا في قيصري سبور التركي.

وتعاني الأندية التركية من مشاكل مالية، حيث أعلن سابقًا المدافع الدولي البرتغالي بيبي رحيله عن بشكتاش؛ بسبب الأزمة المالية ودفع من جيبه أجور بعض العاملين في الفريق.

وفشلت الأندية التركية في الوفاء بالتزاماتها تجاه عدد من لاعبيها، وهو ما أدى لإفلاس نجم العين السابق الذي يلعب دون راتب.