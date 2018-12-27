لجنة دوري المحترفين ترحب بزيادة عدد الأجانب في الدوري الإماراتي

رحبت لجنة دوري المحترفين الإماراتية، بمقترح عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية الإماراتية.

وغرّد بن زايد؛ ردًا على استفتاء أجراه سعيد الهاجري حول الأجانب الذين يجب أن يستمروا مع نادي العين بعد تألقهم في كأس العالم للأندية: “ليش ما نتبع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويسمح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بزيادة تسجيل الأجانب”.

ويسمح الاتحاد السعودي لكرة القدم بقيد 8 أجانب، فيما يسمح الاتحاد الإماراتي بقيد 4 أجانب فقط.

ووفقًا لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، فإن مقترح عبدالله بن زايد لاقى ترحيب لجنة دوري المحترفين، وأنه سيتم مناقشة الأمر في ورشة العمل الفنية التي تناقش فيها مع الأندية مبادرات تطوير المسابقة.

وأضافت “الاتحاد” عن وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين الإماراتي قوله: “دراسة مقترح زيادة عدد الأجانب بناءً على رؤية عبدالله بن زايد، سيتم التنسيق بشأنه مع الإدارات الفنية بالأندية والاتحاد ولجنة دوري المحترفين”.