عبدالله بن زايد يقترح زيادة عدد الأجانب في الدوري الإماراتي

اقترح وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، السير على نهج الاتحاد السعودي لكرة القدم من خلال السماح بزيادة تسجيل عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية الإماراتية.

ويسمح الاتحاد السعودي لكرة القدم بقيد 8 أجانب، فيما يسمح الاتحاد الإماراتي بقيد 4 أجانب فقط.

وغرّد بن زايد، ردًا على استفتاء إجراء سعيد الهاجري حول الأجانب الذين يجب أن يستمروا مع نادي العين بعد تألقهم في كأس العالم للأندية.

ليش ما نتبع الاتحاد السعودي لكرة القدم و يسمح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم زيادة تسجيل الاجانب — عبدالله بن زايد (@ABZayed) December 27, 2018

وغرّد الهاجري: “بعد تألق الأجانب في العالمية، الله يعين اللجنة الفنية وزوران على اختيار الـ٤ أجانب للدوري… من تختار للدوري؟”.

وتعاقد نادي العين قبل انطلاق كأس العالم للأندية مع أجنبيين جديدين هما، روبين ودومبيا، إذ قدم الأخير مستويات ممتازة في كأس العالم للأندية، بخلاف تواجد 4 أجانب تألقوا للغاية في البطولة هم حسين الشحات وشيوتاني وكايو وبيرغ.

ورد الشيخ عبدالله بن زايد على تغريدة الهاجري :”ليش ما نتبع الاتحاد السعودي لكرة القدم ويسمح الاتحاد الإماراتي لكرة القدم زيادة تسجيل الأجانب”.

وتفاعل غانم الهاجري رئيس شركة كرة القدم بنادي العين :”شكرًا سيدي على بعد النظر والمساهمة في الحراك الرياضي وطرح مثل هذه الآراء التي تصب في مصلحة كرة القدم والنهوض بها لقمم جديدة”.

“قامة بحجم سمو الشيخ عبدالله بن زايد ما ذكره يستحق أن يكون على طاولة اجتماع طارئ غير عادي من اتحاد كرة القدم فورًا”.

“النجاح لا يحتمل التأخير والتسويف”.

شكراً سيدي على بعد النظر و المساهمة في الحراك الرياضي وطرح مثل هذه الآراء التي تصب في مصلحة كرة القدم والنهوض بها لقمم جديدة.

قامة بحجم سمو الشيخ عبدالله بن زايد ماذكره يستحق أن يكون على طاولة اجتماع طارئ غير عادي من إتحاد كرة القدم فوراً. النجاح لايحتمل التأخير والتسويف. https://t.co/feqFBV6Eh9 — غانم الهاجري (@Ghanimalhajeri) December 27, 2018

وعلق الإعلامي حسن الجاسمي :”فكرة رائعة طويل العمر .. اقترح أن يتم زيادة عدد الأجانب إلى ” خمسة ” بالإضافه إلى لاعب آسيوي .. وأن يتم معاملة اللاعب السعودي كلاعب مواطن في الدوري الإماراتي والعكس صحي”.

وغرد عارف حمد العواني: ” سمو الشيخ عبدالله على هذا المقترح، الذي نتمنى أن يأخذ به اتحاد الكرة بأسرع وقت ممكن، وهناك وقت لذلك قبل بدء الدور الثاني من الدوري”.

“كما أتمنى أيضًا زيادة المساحة لمشاركة المقيمين والمواليد حسب التوجيهات السابقة لصاحب السمو رئيس الدولة في مشاركة أكبر لكل فئات المجتمع في دورينا.”.

“سمو الشيخ عبدالله بن زايد صاحب القرار المنقذ لدورينا سابقًا بعودة اللاعبين الأجانب وله نظرة الخبير في حال دورينا وتوجيهه يصب في مصلحة دورينا ومستقبله وإنقاذه من الوضع الذي يعيشه حاليًّا”.

الواقع يفرض على الاتحاد الأخذ فورًا بمقترحات التطوير الفعلي بعيدًا عن اللجان والتسويف”.