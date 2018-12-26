النصر الإماراتي يعلن رسميًّا إيقاف محمود خميس لأجل غير مسمى

أعلن نادي النصر الإماراتي رسميًّا إيقاف اللاعب محمود خميس لأجل غير مسمى لحين وصول التقرير النهائي من اتحاد الكرة عن سبب استبعاده من المشاركة مع “الأبيض” في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وشدَّد بيان النادي على أن المصلحة العليا لكرة القدم في الدولة والانضباط واحترام النظم واللوائح فوق كل اعتبار.

وكان حسن سهيل، مشرف المنتخب الإماراتي، أكد أن استبعاد محمود خميس لاعب المنتخب جاء بناءً على تقرير إداري بسبب سوء السلوك وبناءً عليه تم اتخاذ عقوبة الاستبعاد.

وتحتضن الإمارات بطولة كأس آسيا 2019، والتي تنطلق يوم الـ 5 من يناير المقبل وتستمر حتى الأول من فبراير 2019.

يُذكر أن المنتخب الإماراتي يتواجد بالمجموعة الأولى في كأس آسيا برفقة منتخبات البحرين والهند وتايلاند.