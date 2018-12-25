عبدالله صالح يكشف أسباب اعتذاره عن إكمال مهمته مع المنتخب الإماراتي (فيديو)

كشف عبدالله صالح، مشرف منتخب الإمارات السابق، عن أسباب تقديمه اعتذارًا عن إكمال مهمته مع “الأبيض”، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس آسيا 2019، الشهر المقبل.

وأعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، تكليف الدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، بمهام الإشراف العام على المنتخب، في نهائيات بطولة كأس آسيا 2019.

وقرر الاتحاد، قبول اعتذار عبد الله صالح المشرف السابق، ووجَّه له الشكرعلى الفترة التي قضاها مع المنتخب الوطني، كمشرف له، وأكد في بيان أهمية المرحلة الحالية للمنتخب الذي يستعد للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا، والتي ستنطلق في الإمارات، مطلع الشهر المقبل.

عبدالله صالح: استقلت لظرف عائلي ولا مجال لنبحث أكثر في التفاصيل.. المهم الآن أن نهتم بالمنتخب وبعد ذلك لكل حادث حديث #منصة_آسيا #الابيض pic.twitter.com/y4siGZD6cD — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 25, 2018

وقال صالح خلال تصريحات لقناة “دبي” الرياضية:”لدي ظرف عائلي، وهو ما أجبرني على اتخاذ هذا القرار، والشارع مليء بالأحاديث غير الصحيحة، ولا يوجد منتخب في العالم لا يكون فيه بعض الأمور غير السعيدة، ولكننا الآن لن نقلّب المواجع، وأؤكد أنني اعتذرت لظرف عائلي، ونحن على بوابة البطولة، ولدينا مباراة أمام الكويت يوم الجمعة المقبل مهمة، وأناشد الجماهير والإعلام بأن تكون كلمتنا واحدة، عبدالله صالح ليس منتخب الإمارات”.

وأضاف:”المهم الآن أن نهتم بالمنتخب، وبعد ذلك لكل حادثٍ حديث، ولا نستطيع الآن فتح المجال لأحاديث جانبية، واتحاد الكرة قدَّر موقفي، وأشكر اتحاد الكرة على تقدير الظرف الذي أعيشه رغم اقتراب كأس أمم آسيا، أعلم أن الوقت صعب، لكن الظرف طارئ للغاية”.

عبدالله صالح: لا علاقة بين اعتذاري عن مهامي في المنتخب وبين استدعاء لاعب العين محمد عبدالرحمن#منصة_آسيا#كأس_آسيا_2019#الإمارات pic.twitter.com/0MnnHXethc — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 25, 2018

وشدد:”لا علاقة بين اعتذاري عن مهامي في المنتخب وبين استدعاء لاعب العين محمد عبدالرحمن، وهذا الكلام غير صحيح، وعلاقتي مع اللاعبين كلهم في مستوى واحد، ولا يجب أن نفتش حول هذا الكلام، وأحترم الجماهير وكل من ساندني، ولا يوجد أي خلاف شخصي بيني وبين أي لاعب”.