قرعة ربع نهائي كأس رئيس دولة الإمارات.. شباب الأهلي دبي يواجه النصر

أسفرت قرعة مباريات الدور ربع النهائي لكأس رئيس الإمارات، التي أجريت، اليوم الاثنين، عن مواجهات قوية.

ويواجه الشارقة نظيره الإمارات، والفجيرة ضد الوصل، ودبا الفجيرة يصطدم بالظفرة، وشباب الأهلي دبي يواجه النصر.

يذكر أن الفرق التي تأهلت إلى دور الثمانية بكأس الإمارات هي دبا الفجيرة، الوصل، الفجيرة، الظفرة، الإمارات، الشارقة، النصر وشباب الأهلي.

رسميا .. مواجهات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة ..#كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/CYku1nzrnf — UAEFA (@uaefa_ae) December 24, 2018

وطبقًا لما نصت عليه لائحة البطولة فإن القرعة ستتم من خلال توزيع الأندية على جدول المباريات للأرقام من 1 إلى 8 على أن تقام المباريات على ملاعب محايدة سيتم تحديدها خلال اجتماع لجنة المسابقات عقب نهاية القرعة.