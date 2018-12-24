قرعة ربع نهائي كأس رئيس دولة الإمارات.. شباب الأهلي دبي يواجه النصر

قرعة ربع نهائي كأس رئيس دولة الإمارات.. شباب الأهلي دبي يواجه النصر

المصدر: فريق التحرير

أسفرت قرعة مباريات الدور ربع النهائي لكأس رئيس الإمارات، التي أجريت، اليوم الاثنين، عن مواجهات قوية.

ويواجه الشارقة نظيره الإمارات، والفجيرة ضد الوصل، ودبا الفجيرة يصطدم بالظفرة، وشباب الأهلي دبي يواجه النصر.

يذكر أن الفرق التي تأهلت إلى دور الثمانية بكأس الإمارات هي دبا الفجيرة، الوصل، الفجيرة، الظفرة، الإمارات، الشارقة، النصر وشباب الأهلي.

وطبقًا لما نصت عليه لائحة البطولة فإن القرعة ستتم من خلال توزيع الأندية على جدول المباريات للأرقام من 1 إلى 8 على أن تقام المباريات على ملاعب محايدة سيتم تحديدها خلال اجتماع لجنة المسابقات عقب نهاية القرعة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع