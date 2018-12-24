هل يرحل ماميتش عن قيادة العين الإماراتي بعد إنجاز كأس العالم للأندية؟ (فيديو)

كشف الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، عن تلقيه العديد من العروض التدريبية في الفترة الأخيرة، مشددًا على تفضيله البقاء مع فريقه الحالي.

ونجح زوران في قيادة العين لتحقيق إنجاز رائع باحتلال المركز الثاني في مونديال الأندية 2018 في أبوظبي، بعد التأهل للمباراة النهائية، قبل الخسارة من ريال مدريد الإسباني بنتيجة 1-4.

وقال زوران في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: “سيكون من الصعب الإبقاء على البرازيلي كايو في صفوف العين، بعد المستوى الكبير الذي ظهر عليه أخيرًا في كأس العالم للأندية وحصوله على وصافة أفضل اللاعبين بالمونديال”.

وتابع: “لديّ عروض بإغراءات مالية كبيرة ولكني أفضل البقاء في العين، أبحث عن الاستقرار دائمًا، في الوقت الحالي أنا مدرب للعين، وسعيد جدًّا بهذا الأمر، وسأوقع على عقد جديد حال جدَّدت الإدارة عقود اللاعبين، فأنا مدرب وأسعى للمنافسة وأحتاج للأدوات”.

وأردف: “كل الاحترام للشارقة والجزيرة، سنكون الأفضل مع نهاية الموسم المحلي، والعين يحتاج إلى مزيد من التطوير من أجل التتويج بدوري أبطال آسيا في المواسم المقبلة”.

ماذا لو تقدم الهلال والنصر بعرض تدريبي وعرض الهلال أقل ماديًا؟.. زوران يجيب#صدى_الملاعب pic.twitter.com/6T78jq3Clj — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) December 24, 2018

وعن مشاركة العين في كأس العالم للأندية، أبرز: “لم يكن أحد يتوقع إنجازنا في البطولة حتى أنا، تأثرنا بالإصابات والغيابات لكننا قهرنا المستحيل، لعبنا ضد أبطال القارات المختلفة والمهمة كانت صعبة جدًّا، استفدنا كثيرًا من الحدث، وقلت للاعبين افتخروا واستمتعوا بالأجواء”.

وأوضح: “صدمنا في المباراة الأولى بعد ثلاثية ويلينغتون النيوزيلندي، لكننا تماسكنا ونجحنا في العودة بامتياز، قدَّمنا مباراة رائعة أمام الترجي التونسي وسيطرنا على الأمور منذ الدقيقة الأولى حتى صافرة النهاية”.

شرط زوران لتجديد عقده مع العين #صدى_الملاعب pic.twitter.com/x5rlzQkty1 — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) December 23, 2018

وعن مباراة نصف النهائي، أشار: “قدم ريفر بليت الأرجنتيني ضدنا شوطًا أولًا رائعًا، لكننا كنا الأفضل في النصف الثاني من اللقاء، ومع بعض الحظ تأهلنا”.

وأكمل: “خضنا مباراة كل 3 أيام وهذا أثر علينا في النهائي، ولو سجل حسين الشحات الفرصة الضائعة ربما كان السيناريو سيختلف قليلًا، الجزيرة الإماراتي قدَّم بطولة رائعة قبلنا في النسخة الماضية، فأردنا أن نتقدم خطوة إلى الأمام”.

ويرى ماميتش، أن الإنجاز الذي حققه فريقه في كأس العالم للأندية سوف ينعكس بشكل إيجابي على منتخب الإمارات خلال منافسات كأس أمم آسيا 2019، قائلًا: “متأكد أن نتائج العين التي تحققت في كأس العالم للأندية الأخيرة وإنجاز الوصافة سوف ينعكس إيجابًا على المنتخب الإماراتي في كأس آسيا”.

وعن رحيل عمر عبدالرحمن “عموري” عن العين وانتقاله لصفوف نادي الهلال السعودي مطلع الموسم الحالي، عقب زوران: “قيمة عموري لا يختلف عليها اثنان، ولكنه لم يعد عيناويًّا، وعلينا أن نقبل هذا”.